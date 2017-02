Kétharmad még mindig Fillon visszalépését szeretné

2017. február 19. 17:17

A franciák 65 százaléka még mindig azt szeretné, ha a tavaszi elnökválasztás konzervatív jelöltje, a felesége állítólagos fiktív parlamenti állásai miatt botrányba keveredett Francois Fillon visszalépne a jelöltségtől - derül ki az Ifop közvélemény-kutatóintézetnek a Le Journal du Dimanche című vasárnap megjelentő hetilapban közzétett felmérésből.

Két héttel ezelőtt még 68 százalékos volt ez az arány.



A február 17 és 18-án 1004 francia választópolgár megkérdezésével készült reprezentatív felmérés szerint a jobboldali választóknak viszont hetven százaléka azt szeretné, ha Fillon nem lépne vissza, két hét hete még csak 64 százalékuk gondolkodott így.



A franciák 88 százaléka meg van arról győződve, hogy Fillon nem fog visszalépni, a saját választótáborának pedig 96 százaléka hisz ebben.



A pénzügyi visszaéléseket vizsgáló ügyészség a Le Canard enchainé című szatirikus hetilap január 25-i számában megjelent értesülés alapján hivatalból indított vizsgálatot sikkasztás, hivatali bizalommal való visszaélés és csalás gyanújával. Fillon korábban azt mondta: csak akkor lép vissza, ha a nyomozás alapján eljárás indul ellene. Egy szombati interjúban viszont már azt közölte, hogy most már akkor sem lép vissza, ha megindul ellene az eljárás, s a választókra bízza, hogy ítélkezzenek felette.



Fillon azok után változtatott véleményt, hogy a vádhatóság csütörtökön azt közölte, hogy a nyomozás eredményét megkapta, s azok alapján "nem lehetséges ejteni a vádakat", és elrendelte a vizsgálat kiegészítését, amely arra keresi a választ, hogy Penelope Fillon ténylegesen ellátta-e az asszisztensi teendőket a 2002-ig képviselőként dolgozó férje, majd annak utóda mellett.



Az igazságszolgáltatásnak mostantól két lehetősége van: a vizsgálat lezárása után a Fillon család tagjait közvetlenül büntetőbíróság elé küldi , vagy pedig annak politikai kockázatai miatt inkább egy független vizsgálóbírót kér fel arra, hogy a gyanú alapján döntsön a vádemelésről. Az eljárás megindításának időpontjáról azonban kizárólag az ügyészség dönthet, és az is elképzelhető, hogy azt elhalasztja az elnökválasztás utánra.



Francois Fillon az elmúlt héten egyértelműen stratégiát váltott. Az ügy kirobbanásakor még azt gondolta, hogy a vizsgálat hamar lezárul az ártatlanságának kimondásával. Amióta viszont a kihallgatási jegyzőkönyvek kiszivárogtak a sajtóba, Fillon meg van arról győződve, hogy az ügy politikai töltetet kapott, azóta vitatja az ügyészég illetékességét a vizsgálatban.



A Facebook-oldalán vasárnap közzétett kétperces videóban Francois Fillon azt mondta, hogy nem hagyja magát "megfélemlíteni a támadások és a (kampánykörútját megzavaró) tüntetők által". A jelöltet a botrány kirobbanása óta mindenhol edénycsörömpöléssel és füttykoncerttel fogadják kisebb csoportok és a visszalépését követelik.



"Zajonganak? Mi egy projektet képviselünk Franciaország számára. Egy demokráciában csak a népakarat dönthet" - hangsúlyozta a felvételen Fillon, aki szerint csak neki van olyan programja, amely "képes gazdaságilag felemelni Franciaországot és szavatolni a biztonságát".



Két friss felmérés is azt jelezte péntek délután, hogy a botrány miatt két hét alatt a favorit helyről a harmadik helyre csúszott Francois Fillon mostanra felzárkózott a centrista Emmanuel Macron mellé a második helyre az első fordulóban, és így ismét esélye lehet bejutni a május 7-i második fordulóba.

MTI