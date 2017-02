Tömegek búcsúztatták a meggyilkolt lengyel önkéntest

2017. február 19. 18:39

Tömegek búcsúztatták vasárnap a bolíviai katolikus missziós központban meggyilkolt lengyel önkéntest a dél-lengyelországi Libiazban. A 25 éves Helena Kmiec állami temetésben részesült, és halála után magas lengyel kitüntetést kapott.

A lengyel szerzetesnővérek által működtetett gyermekotthonban önkéntesként dolgozó fiatal nőt január végén egy éjjeli rablótámadás során gyilkolták meg a bolíviai Cochabambában.



A Stanislaw Dziwisz bíboros, nyugalmazott krakkói érsek által bemutatott gyászmise előtt Helena Kmiecet karitatív munkájáért a Lengyel Köztársaság Arany Érdemkeresztjével tüntették ki.



A fiatal önkéntesben "a felebarátnak nyújtott önzetlen segítség és őszinte szeretet, a jóság jelképét búcsúztatjuk" - állt Beata Szydlo miniszterelnök levelében, amelyet a kabinetfőnök, Beata Kempa olvasott fel. Kmiec tevékenységét méltatva, Szydlo a szalvatoriánus rend alapítójának, Jordan Ferenc jelmondatát idézte: "Amíg egyetlen olyan ember is él a földön, aki nem ismeri és nem szereti Jézust, nem szabad megpihenned!"



"Imádkozunk, hogy élete és áldozata meghozza a megbékélés, a szeretet gazdag gyümölcsét" - állt abban a levélben, melyet a gyászünnepségek alkalmából a bolíviai püspöki kar küldött el.



Helena Kmiec a szalvatoriánus rend világi munkatársa volt, januárban féléves misszióra érkezett Bolíviába. Halála előtti kéthetes szolgálata során a katolikus gyermekotthon felújításában segített, épp az újranyitás előtti napon gyilkolták meg. A bűntett elkövetésével két, a helyszín közelében letartóztatott bolíviai fiatalembert gyanúsítottak meg.



Kmiec a tavaly júliusi krakkói katolikus ifjúsági világtalálkozó önkénteseként ismerkedett meg a Bolíviában dolgozó nővérekkel, ezt követően kezdte el az ottani munkára való felkészülést. Önkéntesként korábban Magyarországon is járt, a galgahévízi szalvatoriánusoknál 2012-ben szervezett nyári gyermektábort. A lengyel közszolgálati televízió vasárnap egy ott készült fényképet is közzétett, melyen Helena magyar nemzeti színeket festett fel arcára.



Gyermekekkel foglalkozott Temesváron, valamint az afrikai Zambiában teljesített szolgálat során is. Polgári foglalkozása stewardess volt, a Wizz Air légitársaságnál dolgozott.



Több mint kétezer lengyel katolikus misszionárius - egyházi személyek és világiak egyaránt - teljesít szolgálatot a világ 97 országában. Az 1989-es rendszerváltás óta 5 lengyel pap, valamint egy nővér szenvedett mártírhalált. Közülük két konventuális minorita szerzetest, a Peruban 1991-ben a Fényes Ösvény maoista gerillaszervezet által meggyilkolt Michal Tomaszeket és Zbigniew Strzalkowskit, 2015 decemberében boldoggá avattak.

MTI