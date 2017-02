Csikai Miklós nyerte Az év agrárembere elismerést

2017. február 19. 20:58

Csikai Miklós kertészmérnököt, a szentesi Árpád-Agrár Zrt. elnök-vezérigazgatóját választották Az év agráremberének - hangzott el az M1 aktuális csatorna vasárnap esti műsorában.

A főszervező, Mátrai Zoltán a műsorban elmondta: harmadik alkalommal adták át a díjat, amelyet olyan agrárszakemberek kaphatnak, akiknek szakmai munkájuk mellett társadalmi szerepvállalásuk is kiemelkedő. A jelölteket első körben a zsűri és a közönség megszűri, a második körben, a döntőben a zsűri dönt a tizenegy kategória győzteseiről, akik közül a gálaesten, a végső szavazáson kiválasztják a fődíjast, az év agráremberét - ismertette.



Csikai Miklós hangsúlyozta: meggyőződése szerint a legnagyobb társadalmi szerepvállalásuk az, hogy megőrzik az értékteremtő munkahelyeket Szentesen. Büszke arra, hogy ezt sikerült elérni, sőt, fejleszteni is ezeket a helyi adottságokra építve - tette hozzá.



Közölte, ötven éve foglalkoznak üveg alatti zöldségtermesztéssel. A kertészet - összehasonlítva a növénytermesztéssel, az állattenyésztéssel - jóval kevesebb európai uniós és nemzeti támogatást kap, ezért a cégnél évtizedek óta "személyes jövedelmeik terhére is" a fejlesztés mellett foglaltak állást - tette hozzá.



Úgy fogalmazott: hollandiai tapasztalatai, tanulmányai alapján elsajátította azt a szemléletet, hogy az összefogás különösen fontos, "a szomszéd kertész nem legyőzendő ellenfél, hanem potenciális partner".

MTI