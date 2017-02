Az amerikaiaknak fontos a különleges viszony Londonnal

2017. február 20. 12:28

Az amerikaiak nagyon nagy többségének még mindig fontos Nagy-Britannia és az Egyesült Államok közmondásos "különleges" kapcsolatrendszere.

A The Times megbízásából elvégzett, a tekintélyes konzervatív brit napilap által hétfőn ismertetett felmérés szerint az amerikaiak 61 százaléka "nagyon fontosnak", 27 százalékuk "valamelyest fontosnak" tartja a különleges brit-amerikai viszony fenntartását, vagyis az amerikai közvélemény csaknem kilenctizede tulajdonít jelentőséget a kiemelt kétoldalú kapcsolatoknak. Mindössze egy százalék válaszolt úgy, hogy számára egyáltalán nem fontos ez a viszonyrendszer.



A The Times által megrendelt felmérésre az adta az alkalmat, hogy hétfőn került a brit parlament elé egy petíció, amelynek kezdeményezői követelik Donald Trump amerikai elnök nagy-britanniai állami látogatásra szóló meghívásának visszavonását.



Az állami látogatásra meghívott külföldi államfők hivatalosan a brit uralkodó vendégei, és a brit diplomáciai gyakorlatban komoly megtiszteltetésnek számít egy ilyen invitálás.



A meghívást Theresa May brit miniszterelnök adta át az uralkodó nevében múlt havi washingtoni látogatásán.



A brit kormány és a parlament hivatalos petíciós honlapján megjelent felhívás kezdeményezői szerint azonban Trumpot nem lenne szabad állami látogatásra meghívni, mivel ez "kínos helyzetbe hozná" II. Erzsébet királynőt. A petíció szerint az amerikai elnököt "a nőkkel szemben tanúsított, alaposan dokumentált megvető magatartása és közönségessége alkalmatlanná teszi arra, hogy Őfelsége fogadhassa".



A petíciót hétfőig 1,86 millióan írták alá.



A brit törvények alapján a parlamentben tárgyalási időt kell biztosítani minden olyan közérdekű petíciónak, amelyet legalább 100 ezer brit állampolgár hitelesen aláír. A képviselők azonban legfeljebb véleményt nyilváníthatnak az ügyről, az állami látogatásra szóló meghívás visszavonására nem kötelezhetik a kormányt.



London már a múlt héten elvetette a meghívás visszavonásának lehetőségét. A brit külügyminisztérium nyilatkozata szerint a kormány tudomásul veszi a petíció csaknem 1,9 millió aláírója által kifejezett "erőteljes nézeteket", ám véleménye szerint az amerikai elnököt megilleti az állami látogatás jelentette megtiszteltetés.



A The Times hétfőn ismertetett felmérése kitér arra is, hogy Trumpnak meghajlással kell-e majd üdvözölnie a 91 esztendős brit uralkodót. Az amerikaiak 61 százaléka - az átlagon belül a demokrata szavazók 71 százaléka, a republikánusok 58 százaléka - tartaná ezt illendőnek.



Sok amerikai mindazonáltal nem követi szoros figyelemmel a brit kormány és az uralkodóház személyi összetételét. A megkérdezettek 9 százaléka vélte úgy, hogy még mindig a tíz éve leköszönt Tony Blair a brit kormányfő, 4 százalékuk úgy tudta, hogy a négy éve elhunyt Margaret Thatcher a miniszterelnök, 2 százalék pedig Helen Mirren színésznőt nevezte meg az Egyesült Királyság uralkodójaként. Helen Mirren alakította II. Erzsébetet A királynő (The Queen) című filmdrámában és az azonos című színdarabban.

