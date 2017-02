OVF: mindenhol visszavonták az árvízi készültséget

2017. február 20. 15:22

A Tiszán levonult a jeges árhullám, így hétfőre Magyarországon mindenhol visszavonták az árvízvédelmi készültséget. A belvízzel elöntött területek nagysága is fokozatosan csökken - derül ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) hétfői, MTI-hez eljuttatott közleményéből.

Az Országos Műszaki Irányító Törzs (OMIT) jelentése szerint a jégzajlás - miután a Tisza magyarországi szakaszán több mint 490 kilométert megtett - vasárnap a kora esti órákban a déli országhatár irányába elhagyta az alsó-tiszai szakaszt, és ezzel Magyarország területét is. A felsőbb tiszai szakaszoktól eltérően az Alsó-Tiszán a jeges ár hosszan széthúzódó és váltakozó intenzitással zajlott le, így ezen a folyószakaszon sehol sem okozott problémát a jégvonulat.



Hétfő reggel a Tisza és a mellékfolyók hazai vízmércéin mindenhol az elsőfokú készültségi szintek alatti vízállásokat jegyeztek. Állójeges szakaszok már csak az észak-magyarországi folyókon (Sajó, Hernád, Bodrog) vannak.



A követező napokban a Dunán "igen alacsony mederteltség mellett" áradó, a Tiszán először stagnáló, illetve lassan apadó vízállásokra számítanak a szakemberek. Majd - ha beválnak a meteorológiai előrejelzések - a Felső-Tiszán és mellékvízfolyásain is kisebb árhullámokat valószínűsítenek. Ezzel együtt a jelenlegi számítások szerint nem várható elsőfokú készültségi szinteket meghaladó vízállás.



A felmelegedés és a várható vízszint emelkedések hatására a még jeges vízfolyásokon is felszakadhat az állójég, és megindulhat a jégzajlás - fejtették ki.



A belvíz miatt jelenleg tíz vízügyi igazgatóság területén, harmincnyolc szakaszon van érvényben készültség: ebből hét szakaszon másod-, harmincegyen elsőfokú a készültség. A belvízzel elöntött terület nagysága fokozatosan csökken, jelenleg 35 400 hektár, ebből több mint 18 ezer hektár vetés-szántó. Legnagyobb elöntések a Körösök és a Közép-Tisza vidékén vannak.



A legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban szinte mindenhol várható több-kevesebb, jórészt folyékony halmazállapotú csapadék. A legnagyobb mennyiséget a Felső-Tisza vízgyűjtőjére jeleznek, de ott inkább hó várható. A Duna vízrendszerén kevesebb, de nagyobb arányban eső valószínű.



A csapadékmennyiség előrejelzése alapján a legtöbb területen a belvíz elöntések lassan, de tovább csökkenhet, illetve stagnálhat, a belvízzel elöntött területek jelentős növekedésre nem kell számítani - írta az OMIT hétfői jelentésében.

MTI