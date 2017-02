Pence: Trump elkötelezett az EU partneri viszony mellett

2017. február 20. 15:33

Donald Trump amerikai elnök határozottan elkötelezett az Európai Unióval folytatott partneri viszony mellett - mondta Mike Pence amerikai alelnök hétfőn Brüsszelben, ahol tárgyalásokat folytat az EU és a NATO vezetőivel.

"Enyém a kiváltság, hogy Trump elnök nevében az Egyesült Államok határozott elkötelezettségét fejezzem ki az Európai Unióval történő együttműködés és partnerség folytatása mellett" - fogalmazott Pence, miután megbeszélést folytatott Donald Tuskkal, az Európai Tanács elnökével.



"A nézetkülönbségek dacára kontinenseink közös örökséggel és értékekkel, mindenekelőtt pedig egy közös céllal rendelkeznek, amely a béke és a jólét előmozdítása a szabadságon, a demokrácián és a jogállamiságon keresztül. E célok iránt továbbra is elkötelezettek maradunk" - tette hozzá.



Tusk a sajtótájékoztatón kiemelte, továbbra is számítanak az Egyesült Államok "őszinte és egyértelmű" támogatására az egységes Európa eszméje iránt. Mint mondta, Pence támogatásáról biztosította ebben a tekintetben.



Az amerikai alelnök ezt követően Jean-Claude Junckerrel, az Európai Bizottság elnökével találkozott.



"Az Egyesült Államoknak erős és egységes Európai Unióra van szüksége minden lehetséges ügyben. Ez nem az a pillanat, amikor Európa felosztja magát az egykori nemzeti, tartományi kategóriákra" - vélekedett Juncker, aki szerint a globális stabilitás a jó transzatlanti kapcsolatoktól is függ.



Az amerikai alelnök elsőként Federica Mogherinivel, az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjével tárgyalt hétfő délelőtt Brüsszelben. Az ülést megelőzően kijelentette, az új washingtoni kormányzat keresi a módját, hogy miként mélyíthető el a kapcsolat az Egyesült Államok és az Európai Unió között.



A szakértők szerint ezek a kijelentések az uniós vezetők megnyugtatására szolgálhattak, akiket komoly aggodalommal tölt el az EU-val szembeni amerikai álláspont megváltozása. Sajtóhírek szerint az előző héten Brüsszelbe és Bonnba látogató, valamint a müncheni biztonságpolitikai konferencián részt vevő washingtoni kormányzati politikusok nem tudták eloszlatni az európaiak amiatti aggodalmát, hogy az amerikai külpolitika megváltozott Donald Trump elnök hivatalba lépésével.



Pence a transzatlanti kapcsolatokon kívül egyebek mellett a szíriai, az ukrajnai, a líbiai, az afganisztáni és az észak-koreai helyzet kérdését is megvitatta az uniós vezetőkkel.



A találkozók helyszínén tüntetők gyülekeztek, akik Trumpot bírálták a nőkkel, a melegekkel, a muszlimokkal és a klímaváltozással kapcsolatos megnyilvánulásai miatt.



Az alelnök délután Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral is egyeztetni fog.



Mike Pence vasárnap este Charles Michel belga kormányfővel és Didier Reynders külügyminiszterrel találkozott. A miniszterelnök arról számolt be, hogy az ülésen figyelmeztette amerikai tárgyalópartnerét, ne támogassák az EU megosztását. A belga diplomácia vezetője pedig a szólásszabadság, a tolerancia, illetve az emberi jogok fontosságát hangsúlyozta a megbeszélésen.

