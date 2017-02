A bevándorlással együtt nőtt a bűnözés Ausztriában

Három százalékkal nőtt az elkövetett bűncselekmények száma Ausztriában, ennek egyik lehetséges oka a bevándorlás – idézte Wolfgang Sobotka osztrák belügyminisztert a Die Presse című osztrák lap a hétfői számában. Pontos számokat a miniszter egyelőre nem ismertetett, a tavalyi év bűnügyi statisztikáját március elején mutatja be osztrák Szövetségi Bűnügyi Hivatal (Bundeskriminalamt). A lap szerint amennyiben a bűnesetek gyakorisága valóban a Sobotka által említett mértékben növekedett, úgy a 2010-ben tapasztalt bűnügyi állapotok tértek vissza. Míg 2010-ben 534 ezer, addig 2014-ben 528 ezer és 2015-ben 500 ezer feljelentést tettek Ausztriában, ebből 2014-ben 10 ezer, 2015-ben 14 ezer érkezett menekültekkel szemben.

A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy tavalyelőtt az országban benyújtott menekültügyi kérelmek száma mintegy megháromszorozódott a korábbi évhez képest. 2014-ben 28 ezer, 2013-ban 17 ezer menedékkérelmet nyújtottak be, azonban 2015-ben már mintegy 90 ezer igény érkezett be a hatóságokhoz. Tavaly több mint 36 ezer menedékkérelmi eljárás kezdődött az országban. Sobotka ismét szorgalmazta a menedékkérelmek számának csökkentését. A néppárti belügyminiszter – korábbi javaslata szerint – az előre meghatározott 35 ezer eljárás helyett idén mindössze 17 ezernek a megkezdését engedélyezné. A szociáldemokrata kormánykoalíciós partner azonban ebben nem támogatja. A miniszter továbbá arra figyelmeztetett, hogy a magas munkanélküliség nehezíti a menekültek társadalomba integrálását.

A 8,7 millió lakosú Ausztriában januárban 494 ezer munkanélküli volt. Az Európai Bizottság gazdasági előrejelzése szerint a munkanélküliségi arány növekedni fog: tavaly 6,1 százalékos volt, jövőre viszont már 6,2 százalékot jósolnak. Wolfgang Sobotka korábban úgy nyilatkozott, hogy a menedékkérelemre jogosultak tíz százaléka tud elhelyezkedni a munkaerőpiacon, azonban tájékoztatása szerint ők sem teljes munkaidőben dolgoznak.

Sebastian Kurz külügyminiszter pedig – szakértőkre hivatkozva – még február elején azt mondta, hogy a kérelem benyújtása után egy évvel a menekültek kilencven százaléka még mindig munkanélküli, és öt év után is mindössze egyharmaduknak van munkája. Úgy vélte, hogy az Ausztriába érkező menekültáradat nagy gondot jelent a munkaerőpiacnak és a társadalomnak egyaránt. Mint fogalmazott: nem ismétlődhet meg a 2015-ös, de a 2016-os év sem.

Az ellenzék bírálja a néppárti belügyminiszter szigorított menekültügyi javaslatait. Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) főtitkára, Herbert Kickl szerint a kormánykoalíció két pártja már erejének 95 százalékával mintha választási kampányt végezne, a maradék erejüket pedig az állandó belső koalíciós “válságkezelésre és látszattevékenységre” használják. Kickl szerint a kormány menekültpolitikájában mutatkozik meg igazán a koalíció cselekvőképtelensége.

A Zöldek pártja szerint Sobotkának inkább az alkotmányos alapjogok tiszteletben tartására kellene figyelnie. Ausztriában a következő választást 2018 őszén tartják.

