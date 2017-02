Zágráb támogatja Koszovó függetlenségét

2017. február 20. 18:27

Horvátország támogatja Koszovó függetlenségét és területi épségét, valamint segíteni kívánja intézményei megerősödését, továbbá az Európai Unió és Koszovó közötti stabilizációs és társulási megállapodás mielőbbi végrehajtását - mondta Davor Stier horvát külügyminiszter, miután Enver Hoxhaj koszovói külügyminiszterrel folytatott tárgyalásokat hétfőn Zágrábban.

"Koszovóval európai partnerségi megállapodást kötöttünk, amelyen keresztül lengyel és német szakemberekkel együttműködve tovább segítjük Koszovó intézményeinek megerősödését és a stabilizációs és társulási megállapodás mielőbbi végrehajtását" - hangsúlyozta Stier.



A horvát tárcavezető beszámolt arról, hogy a két minisztérium között kiváló a kapcsolat, valamint bejelentette a gazdasági együttműködés erősödését is.



Enver Hoxhaj megköszönte Horvátország támogatását Koszovó függetlenségi törekvéseiben.



"Köszönjük Horvátország közbenjárását az európai intézményeknél (...) ugyanakkor a kiváló politikai együttműködés további erősítése mellett kiemelkedő gazdasági együttműködést is szeretnénk két ország között" - mondta Hoxhaj.



A koszovói tárcavezető beszélt az Észak-Koszovóban kialakult aktuális helyzetről is. Elmondta, hogy mielőbb megszeretnénk alakítani a koszovói szerb települések közösségét, de úgy értékelte, hogy a szerb képviselők távolmaradása a parlamenti ülésekről azt mutatja, erre "Belgrádban nincs politikai hajlandóság".



Kiemelte, hogy szó sincs arról, hogy a szerb települések közössége bármilyen végrehajtó hatalommal rendelkezne, szavai szerint integrálni kívánják a szerb kisebbséget (a koszovói társadalomba) az alkotmányban előírtak és az Ahtisaari-terv alapján. "Elfogadhatatlan, hogy a szerb települések közössége egyfajta meghosszabbított keze legyen Belgrádnak" - húzta alá.



Az Ahtisaari-terv a túlnyomó többségében albánok lakta Koszovó nemzetközi felügyelet alatti függetlenségét irányozta elő. A koszovói szerb települések közösségének létrehozásáról később, 2013-ban állapodott meg Belgrád és Pristina, előrelépés azonban azóta sem történt.



Koszovót - Szerbia egykori déli tartományát - túlnyomó többségében albánok lakják, de a szerbek vallásuk és kultúrájuk bölcsőjének tartják a területet. Az 1998-99-es koszovói háború végén a NATO 78 napon át tartó légicsapásokkal távozásra kényszerítette a területről a jugoszláv hadsereg és a szerb rendőrség egységeit, Koszovót pedig az ENSZ ideiglenes igazgatása alá helyezték, illetve a NATO-vezetésű KFOR békefenntartó missziót vezényelték a területre.



Koszovó 2008-ban kikiáltotta függetlenségét Szerbiától, amit Belgrád azóta sem hajlandó elismerni, és továbbra is déli tartományának tartja a területet. Szerbián kívül Oroszország és Kína (mindkettő az ENSZ Biztonsági Tanácsának vétójoggal rendelkező, állandó tagja), illetve öt uniós tagállam - Spanyolország, Szlovákia, Románia, Görögország és Ciprus - sem tartja független országnak Koszovót, míg a világ több mint száz állama szerint a terület önálló állam.



Az 1,8 milliós Koszovó lakosságának több mint 90 százaléka albán nemzetiségű, a helyi szerbség főként az északi, Szerbiával határos részen él, ám van néhány szórványtelepülése is. A megközelítőleg 50 ezer főt számláló szerb kisebbség nem Pristinát, hanem Belgrádot tartja fővárosának, illetve Szerbiához tartozónak vallja magát.

MTI