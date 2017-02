Nem akadályozták az Együtt aktivistáit

A Nemzeti Választási Bizottság szerint sem akadályozta a rendőri intézkedés az együtt aktivistáit a Határ úti aláírásgyűjtésben, az NVB hétfőn helybenhagyta a Fővárosi Választási Bizottság (FVB) határozatát, amelyben elutasították Szigetvári Viktornak, az Együtt politikusának kifogását a Határ úti, olimpiával kapcsolatos népszavazási aláírásgyűjtéssel kapcsolatban.

Az Együtt Országos Politikai Tanácsának elnöke azért fordult a Fővárosi Választási Bizottsághoz, mert úgy vélte, a közterület-felügyelők megsértették az aláírásgyűjtés szabadságára vonatkozó jogszabályt, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási alapelvét, amikor február 7-én - egy körözött személy elfogása miatti rendőri intézkedés során - sorfalat álltak a Határ úti aluljáróban a helyi népszavazási kezdeményezést támogató aláírásokat gyűjtő Együtt-aktivisták pultja előtt.



Kifogásában Szigetvári Viktor arra hivatkozott, a közterület-felügyelők magatartása alkalmas volt arra, hogy korlátozza a támogató aláírások gyűjtésének szabadságát, mivel a sorfal már önmagában is nehezítette az aláírásgyűjtő pulthoz való eljutást, az pedig hogy a sorfalat egyenruhás közterület-felügyelők alkották, kifejezetten azt a látszatot keltette, hogy az aláírásgyűjtő pulthoz rendészeti jellegű intézkedés miatt nem lehet odamenni.



A Fővárosi Választási Bizottság február 13-án a kifogást elutasította, mert nem látta bizonyítottnak az aláírásgyűjtésre vonatkozó szabályok megsértését. Az FVB szerint a beadványozó nem bizonyította, hogy a közterület-felügyelők, illetve az eljáró rendőrök valóban, ténylegesen akadályozták volna az aláírásgyűjtőket, vagy a kezdeményezést aláírni szándékozókat akár azzal, hogy nem engedték volna az embereket az aláírásgyűjtő pulthoz, vagy megakadályozták volna, hogy a pultot az aláírásgyűjtők az intézkedés helyétől távolabb vigyék. Az FVB megjegyezte azt is, hogy a rendőri illetve közterület-felügyelői intézkedéssel szemben panasszal lehet fordulni az illetékes hatóságokhoz, ezek elbírálása azonban nem a választási bizottság hatásköre.



Szigetvári Viktor fellebbezést nyújtott be az FVB határozatával szemben, mert úgy ítélte meg, az intézkedés során akadályozták az aláírásgyűjtést, ez pedig álláspontja szerint, a Kúria gyakorlatát is figyelembe véve, jogsértő.



Az NVB hétfői ülésén 10 igen szavazattal, Litresits András, az MSZP delegáltjának ellenszavazatával elutasította a fellebbezést. Az NVB többsége egyetértett abban, hogy a benyújtott bizonyítékok nem támasztják alá, hogy a közterület-felügyelők akadályozták a gyűjtők vagy aláírásgyűjtők bármelyikét, a pulttól távolabb, 1,5-2 méterre álltak, háttal nekik.



A vitában Patyi András, az NVB elnöke jelezte: nem ért egyet az FVB álláspontjával, hogy a választási bizottság nem vizsgálhatja a rendőri vagy közterület-felügyeleti intézkedést: mint mondta, a választási szervek vizsgálhatják a rendőrség vagy bármely más állami vagy nem állami szerv választással összefüggő tevékenységét. A bizottság ezt a javaslatot elfogadta, és belevette a helybenhagyásról szóló döntés indoklásába.



Az olimpiával kapcsolatos népszavazás érdekében 266 151 aláírást gyűjtött össze a Momentum Mozgalom, az aláírásokat pénteken adták le a Fővárosi Választási Irodának.

Szigetvári Viktor a Kúriához fordul

Szigetvári Viktor szerint olyan intézkedés történt, amellyel akadályozták az aláírásgyűjtést, "ez pedig igenis jogsértő", ezért a politikus felülvizsgálati kérelemmel fordul a Kúriához.

