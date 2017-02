Tarlós István egyetért a miniszterelnökkel

2017. február 20. 19:08

Egyetért a főpolgármester azzal, amit a miniszterelnök a 2024-es budapesti olimpiai pályázatról mondott, és örül, hogy Orbán Viktor megerősítette: legutóbbi találkozójukon nem volt szó a 2019-es főpolgármester-választásról.

Tarlós István az MTI-nek hétfőn leszögezte, hogy egyetért azzal, amit a kormányfő nyilatkozott az olimpiáról.



"Annak pedig örülök, hogy gyakorlatilag megerősítette az én szavaimat úgy az olimpiával, mint a pénteki megbeszélésünkkel kapcsolatban" - mondta.



Hozzátette: a megbeszélésen szó sem esett a 2019. évi főpolgármester-választásról, annál is kevésbé, mert "nem emlékszem rá, hogy bármikor is olyat mondtam volna, hogy ambicionálom a 2019-es újraindulást".



"Pillanatnyilag nincs is ilyen elhatározásom, nemhogy kilincselnék ennek érdekében" - közölte Tarlós István.

MTI