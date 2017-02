Hollande és Rajoy a populizmust támadta

2017. február 20. 20:45

A populizmus és a szélsőségek terjedéséből semmilyen előnye nem származhat az európai polgároknak - hangsúlyozta a spanyol kormányfő és a francia elnök közös sajtótájékoztatóján Málagában, a két ország kormányának XXV. csúcstalálkozóját követően hétfőn.

"Európa a szabadság, az emberi jogok, a gazdasági és társadalmi fejlődés szövetsége" - fogalmazott Mariano Rajoy, spanyol miniszterelnök, aki elképzelhetetlennek tartja, hogy a populizmus megtörje Európát.



François Hollande támadta azokat a populista pártokat, amelyek országuk kilépését szorgalmazzák az Európai Unióból. Véleménye szerint mindez végül bezárná önmagukba ezeket az államokat, amelyekben kevesebb lenne a munka, kisebb a jólét és a biztonság egy "hamis szuverenitás" nevében.



A két politikus közös nyilatkozatot adott ki, amelyben a sajtótájékoztatón elmondottakhoz hasonlóan kiálltak az európai projekt mellett, hangsúlyozva, hogy "az egység, az elszántság és a határozott elkötelezettség" üzenetét kívánják küldeni.



Franciaország és Spanyolország tisztában van azzal, hogy együtt hatékonyabbak a kihívásokkal szemben, az értékeik és érdekeik védelmében, a gazdaságaik fejlődésének biztosításában, és a fiatalok számára egy reményteli (európai) projekt átadásában. "Ez a meggyőződés mozgatja az együttműködést egy erős és szolidáris Európáért" - áll a nyilatkozatban.



A két vezető ezt az egységet kívánja ösztönözni az unió vezetőinek március 25-i római tanácskozásán is, amelyet a Római Szerződés aláírásának 60. évfordulója alkalmából tartanak. Ezt megelőzőleg pedig március 6-án Versailles-ban, Angela Merkel, német kancellárral és Paolo Gentiloni, olasz kormányfővel közösen, négyoldalú csúcstalálkozón vázolják fel elképzeléseiket a Brexit utáni Európai Unióról.



A sajtótájékoztatón egy francia újságíró kérte a politikusokat, reagáljanak arra, hogy az amerikai elnök a televízióból tájékozódik a nemzetközi hírekről.



(Donald Trump amerikai elnök egy hétvégi floridai párteseményen azt mondta: Svédország is terrortámadások célpontja volt a közelmúltban. Majd később Twitter-üzenetben közölte, hogy erről a Fox News egyik adása alapján beszélt.)



"Mit is mondhatnék?" - ezzel a mondattal ütötte el a választ a spanyol kormányfő, Francois Hollande pedig azt mondta: "Jobb esetben a televízióból tájékozódik, de sok esetben a Twitterről".



A francia államfő az Egyesült Államokra utalva kiállt az Európai migrációs politika mellett, hangsúlyozva, hogy szerinte nem követendő modell a "falak" építése.



A csúcstalálkozó keretében a spanyol és francia igazságügyi miniszterek megállapodást írtak alá arról, hogy Franciaország átadja Spanyolországnak azokat, a francai hatóságok által lefoglalt tárgyakat és dokumentumokat, amelyek az ETA baszk terrorszervezettel kapcsolatos nyomozások és eljárások során kerültek gyűltek össze 1999 óta.

MTI