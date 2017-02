A magyar állampolgárokért kell erősíteni a honvédséget

2017. február 20. 21:59

Nemcsak a NATO miatt, hanem saját önbecsülésünkért, a magyar állampolgárok biztonságáért is meg kell erősíteni a Magyar Honvédséget - emelte ki a honvédelmi miniszter az M1 aktuális csatorna hétfő esti műsorában.

Simicskó István azt mondta, hogy lemaradást is pótolni kell. Az elmúlt 20-25 évben ugyanis - a Gripenek beszerzését leszámítva - folyamatosan romlottak a honvédség képességei.



A miniszter kitért a rendszerváltás óta legátfogóbb, Zrínyi 2026 elnevezésű honvédelmi és haderőfejlesztési programra. Annak részeként szeretnék területvédelmi alapon újjászervezni a tartalékos rendszert, modern eszközökkel felszerelni a honvédséget, és a magyar hadiipart is újjáépítenék.



A honvédelmi miniszter azt mondta: céljuk, hogy legyen egy "minimális önvédelmi képességünk" e téren, így például a kézi fegyverek gyártásában. Mindezzel munkahelyeket is teremtenének - jegyezte meg.



Bizonyos fegyvernemeknél szeretnék a csúcstechnológiát is "megcélozni", példaként említve a kibervédelmi rendszer kiépítését. A honvédelmi miniszter felidézte: a kormány már korábban vállalta, hogy minden évben a GDP 0,1 százalékával növeli a honvédelmi költségvetést, így elérhető 2026-ra a NATO által elvárt 2 százalék. Ugyanakkor kérdésre válaszolva elmondta: a magyar gazdaság erősödik, így arra is vannak terveik - ha a kormány úgy döntene -, hogy felgyorsítják a védelmi kiadások növelését.



Simicskó István beszélt a NATO-tagországok védelmi minisztereinek múlt heti brüsszeli tanácskozásáról és a müncheni nemzetközi biztonságpolitikai konferenciáról is. Ennek kapcsán kiemelte: a magyar kormány már másfél-két éve folyamatosan jelzi, hogy komoly veszélyek vannak déli irányból, és hogy a migráció együtt jár a terrorizmussal.



A miniszter szerint már az Egyesült Államok is érzékeli ezt a veszélyt.



Az új amerikai elnök nyilatkozatai és az elmúlt hét fórumai alapján az Egyesült Államok fel akarja számolni az iszlám radikalizmust, a terrorizmust - fűzte hozzá Simicskó István.

MTI