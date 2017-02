A MOB továbbra is kiáll a pályázat mellett

2017. február 20. 23:06

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) továbbra is kiáll Magyarország olimpiai pályázata mellett - olvasható a szervezet honlapján hétfő este közzétett állásfoglalásban.

"Vannak nemzeti ügyek, amelyek politikától függetlenek kellene, hogy legyenek!" - tudatta Borkai Zsolt, a MOB elnöke.



"A Magyar Olimpiai Bizottság független köztestület, ezért is kezdeményezte még az olimpiai és paralimpiai pályázati folyamat legelején valamennyi parlamenti párttal az egyeztetést arra vonatkozóan, hogy közösen álljanak Magyarország olimpiai és paralimpiai pályázata mellé. Ez akkor a MOB székházában senki számára nem volt kérdés, mindenki egy emberként sorakozott fel mögötte, mindenki érezte, hogy vissza nem térő lehetőségről, és össznemzeti érdekről van szó" - közölte.



A sportvezető kiemelte: Magyarország a legsikeresebb nemzetek között szerepel a megnyert olimpiai érmek számának tekintetében, és az első tíz ország közül az egyedüli, amely még nem rendezett olimpiát.



"Egy 120 éves álom kapujában lehetnénk most, amelyet egyetlen dolognak köszönhetünk, ez pedig a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Agenda 2020 programja, amely a költséghatékony és fenntartható olimpia jegyében megnyitotta a lehetőséget Budapest és Magyarország előtt. Látjuk és érezzük, hogy már a pályázati szakasz olyan nemzetközi figyelmet és elismertséget ad a magyar fővárosnak, amely semmilyen más területen nem ismételhető meg. A MOB alapszabályában rögzítve van, hogy feladata és célkitűzése elősegíteni, hogy egyszer saját országa olimpiát rendezhessen. Így a Magyar Olimpiai Bizottság mint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság hazai partnere, a pályázat szakmai oldalát képviselő civil köztestületként a jövőben is mindent megtesz annak érdekében, hogy előmozdítsa és segítse, hogy Magyarország mihamarabb olimpiának adhasson otthont" - fogalmazott Borkai Zsolt.



Hozzátette: szerinte nem korrekt a pályázat utolsó szakaszában kihátrálni abból az együttgondolkodásból, amely a Momentum Mozgalom elindulása előtt jellemezte a magyar politikai pártokat.



"Ellenzéki politikusok emeltek szót az olimpiarendezés mellett, és a pártok politikától függetlenül alkottak ebben a kérdésben sportszerű csapatot" - mondta a MOB elnöke.



"Fair play-ről és sportról volt szó az olimpiai és paralimpiai pályázat kapcsán, amely hosszú idő után egységbe kovácsolta a magyar politikai elitet. Számomra érthetetlen, hogy miért hátrált most ki a politikai ellenzék egy nemzeti ügy mögül, és erkölcsileg megkérdőjelezhető módon miért csinál a magyar sport páratlan lehetőségéből pártpolitikai ügyet" - közölte Borkai Zsolt.



Megjegyezte: a Momentum Mozgalom tevékenysége Thomas Bach NOB-elnöknek is szemet szúrt, miszerint a nemzet sikerét a politikai haszonszerzésre cserélték.



"Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a téma kapcsán szerzett ismertségüknek köszönhetően most azonnal párttá alakulnak. Szomorú, hogy mindehhez egy nemzet álmát, egy nemes ügyet, az olimpiát használták fel eszközül, óriási szívességet téve ezzel két vetélytársunknak, Párizsnak és Los Angelesnek. Ezzel ténylegesen Franciaország és az USA mellé álltak, így ebben a nemes küzdelemben önös érdekeikért háttérbe szorították saját nemzetüket" - mondta Borkai Zsolt.



Ahogy fogalmazott: büszke arra, hogy az elmúlt időszakban Budapestet ténylegesen esélyesként emlegették, és arra, hogy a sikeres prezentáció és a munka részese lehetett, ám ez a mostani folyamat nagyon árt a pályázat sikerességének.



"Jelen pillanatban az egység megbomlott, őszintén szólva minimálisra csökkent az esélye, hogy Budapest nevét mondják ki Limában szeptemberben. Sok sportoló, sok magyar ember, rengeteg gyermek álma került komoly veszélybe, pedig ez az ország, ez a nemzet megérdemli, hogy a 120 éves álomból egyszer valóság legyen" - jelentette ki a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke.



Pénteken a Momentum Mozgalom 266 151 aláírást adott le az olimpiarendezéssel kapcsolatos népszavazás érdekében. Az aláírásgyűjtésben az LMP, az MSZP, az Együtt és a Párbeszéd aktivistái is részt vettek.



Orbán Viktor miniszterelnök és Tarlós István, Budapest főpolgármestere megállapodtak abban, hogy a szerdai ülésén a Fővárosi Közgyűlés és a kormány is külön-külön áttekinti a helyzetet. Ezt követően - még szerda este, de legkésőbb csütörtökön - Orbán Viktor és Tarlós István újból találkozik, és megvitatják a további szükséges teendőket.



A 2024-es ötkarikás játékokért Budapest mellett Párizs és Los Angeles van versenyben, a győztest szeptember 13-án hirdetik ki Limában.

A BOM továbbra is támogatja a rendezést

A Budapesti Olimpiáért Mozgalom (BOM) változatlanul támogatja egy budapesti olimpia megrendezését. A BOM hétfői közleménye leszögezi, hogy a nyári olimpiai és paralimpiai játékok rendezési joga az Agenda2020 reformprogramnak köszönhetően ténylegesen elnyerhető Budapest számára, és megrendezhető úgy, hogy az Magyarország hosszú távú gazdasági érdekeit szolgálja.

A BOM szerint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által 2014-ben bevezetett reformprogram arra teremt lehetőséget, hogy Budapest olyan olimpiát rendezzen, amely nem hasonlít semmiben az elmúlt évtizedek rossz tapasztalatokkal bíró olimpiáihoz, amely nem hagy maga mögött athéni és riói romokat vagy montreali adóssághegyeket, ellenben hosszú távon az ország gazdasági felzárkózását támogatja.



A közlemény hangsúlyozza, hogy a benyújtott pályázat a gazdasági fenntarthatóságra és az utóhasznosításra fókuszál, Barcelona és London példáját követve jelentős méretű "rozsdaövezetet fejlesztene és integrálna a fővárosban, miközben a közlekedési infrastruktúrát bővítené a vidéki helyszínek irányában."



A BOM szerint ennek köszönhetően a budapesti olimpia egy hosszú távú rendező és gyorsító erő lehet a gazdaság szereplői részére, amely olyan irányt és célt adna a fejlődésnek, amilyet utoljára az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz vezető úton volt tapasztalható.



"Ezért az első közép-kelet-európai játékok elnyerése Magyarország és Budapest számára kivételes lehetőséget teremtene egy erőteljes gazdasági konjunktúraciklus eléréséhez" - fogalmaz a kommüniké.



A BOM leszögezi, hogy a 2024-es pályázat politikai és társadalmi támogatottsága különböző okok miatt megbomlott, ugyanakkor véleménye szerint a kormánynak, a fővárosnak és a Magyar Olimpiai Bizottságnak az a közös feladata, hogy mihamarabb orvosolja az ehhez vezető okokat, és találja meg a politikai egységhez visszavezető utat, megerősítve azt egy népszavazással.



"Ha ez valami oknál fogva már nem lenne lehetséges a 2024-es pályázat vonatkozásában, akkor deklaráltan 2019-re kell egy olyan politikai konszenzust teremteni az olimpia ügyében, amely lehetővé teszi, hogy a magyar főváros a 2024-es pályázat tapasztalataival és eredményeivel gazdagabban, valamint nem utolsó sorban a hibákból tanulva, még esélyesebben vághasson bele a 2028-as olimpiai játékok pályázati szakaszába" - áll a közleményben.











MTI