Trump megnevezte nemzetbiztonsági főtanácsadóját

2017. február 20. 23:32

Donald Trump, amerikai elnök Herbert McMastert választja nemzetbiztonsági főtanácsadójának.

A hírt Trump elnök hétfőn délután, a floridai Palm Beachen lévő Mar-a-Lagóban közölte újságírókkal. Hozzátette, hogy Keith Kellogg altábornagy - aki Michael Flynn lemondása után átmenetileg betöltötte a nemzetbiztonsági főtanácsadó posztját - a Nemzetbiztonsági Tanács kabinetfőnöke lesz.



Donald Trump a leendő nemzetbiztonsági főtanácsadót "fantasztikusan tehetséges" és "fantasztikusan tapasztalt" szakembernek nevezte. A vasárnap óta szintén Mar-a-Lagóban lévő McMaster megköszönte az elnöknek a lehetőséget, s leszögezte: "kiváltság, hogy továbbra is a nemzetet szolgálhatja". Hangsúlyozta azt is, hogy minden tőle telhetőt megtesz "az amerikai nép érdekeinek védelméért".



Trump elnök azon meggyőződésének is hangot adott, hogy a McMaster-Kellogg páros kiváló munkát végez majd. Közölte egyúttal, hogy John Bolton, volt ENSZ-nagykövet - aki szintén az egyik jelölt volt a nemzetbiztonsági főtanácsadó posztjára - valamilyen formában részt vesz majd a Nemzetbiztonsági Tanács munkájában.



Az 54 éves Herbert McMaster jelenleg az Egyesült Államok hadseregének harci képességeit összehangoló központ igazgatója és a hadsereg elméleti és kiképző főparancsnokságának helyettes főparancsnoka. Részt vett az 1991-es Öböl-háborúban, azután az afganisztáni, majd az Irak ellen indított háborúban is. 2003-ban kutatóként dolgozott a Stanford Egyetem Hoower Intézetében, 2006-ban pedig a londoni Stratégiai Tanulmányok nemzetközi Intézetében volt kutató. Tanácsadója volt az iraki hadműveleteket irányító John Abizaid tábornoknak és David Petraeus tábornoknak is.

MTI