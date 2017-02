AZ ENSZ-ben az elhunyt orosz nagykövetet méltatták

2017. február 21. 10:04

A váratlanul elhunyt orosz ENSZ-nagykövetet, Vitalij Csurkint méltatták kollégái hétfőn az ENSZ-ben.

Az ENSZ közgyűlésén egyperces csenddel adóztak az orosz ENSZ-képviselő emlékének. Az amerikai külügyminisztérium Twitter-bejegyzésben fejezte ki részvétét, és Vitalij Csurkint "kimagasló diplomataként" jellemezte.



Valamennyi mérvadó amerikai lap megemlékezik róla és az ENSZ-ben játszott szerepéről. A CNN hírtelevízió külön műsorblokkot szentelt annak, mit jelent Csurkin halála az ENSZ számára.



A diplomaták - szövetségesei és ellenfelei egyaránt - szintén méltatják Csurkint. Samantha Power, az Egyesült Államok volt ENSZ-nagykövete - akivel Csurkin többször is összeütközésbe került - "diplomáciai nagymesternek" nevezte, Nikki Haley, a jelenlegi amerikai ENSZ-nagykövet pedig leszögezte: "nem mindig ugyanúgy ítéltük meg a dolgokat, de mindig megkérdőjelezhetetlenül felkészült volt". Matthew Rycoft, az Egyesült Királyság ENSZ-nagykövete "diplomáciai óriásnak" nevezte őt, Francois Delattre, francia ENSZ-képviselő pedig úgy nyilatkozott, hogy Csurkin volt "a legtehetségesebb diplomata". A The Wall Street Journal idézi Bogyay Katalint, Magyarország ENSZ-nagykövetét is, aki szerint az orosz nagykövet "a diplomácia mágusa" volt.



Vitalij Csurkin, orosz ENSZ-nagykövet hétfőn, egy nappal a 65. születésnapja előtt hunyt el, a hivatalában lett rosszul, és a New York-i Presbiteriánus Kórházban már nem tudták megmenteni az életét. A The New York Times információi szerint a diplomatának leukémiája és szívproblémái voltak, és szívrohamban halt meg.

MTI