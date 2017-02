Netanjahu ideiglenesen megvált a médiaügyi tárcától

2017. február 21. 10:59

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök megvált a médiaügyi tárcától, három hónapra átadta a kormányzó jobboldali Likud párt másik politikusának, Cahi Hanegbinek, aki eddig a térségek együttműködéséért felelős miniszter volt. A kormányfő ezentúl csak a külügyminiszteri feladatokat tartja magánál - értesült a helyi média.

Cahi Hanegbi várhatóan már szerdától hivatalba léphet új feladatkörében, megtartva korábbi miniszteri tárcáját is.



Az ügy előzménye, hogy a "minőségi kormányzásért" küzdő civil szervezet, valamint Jichák Hercog, a parlamenti ellenzék, és a baloldali Cionista Tábor választási szövetség elnöke beadványban fordult az izraeli legfelsőbb bírósághoz, amelyben kifogásolták, hogy Netanjahu magánál tart számos miniszteri tárcát.



Összeférhetetlenségre hivatkozva különösen a médiaügyi minisztérium vezetése ellen tiltakoztak, mert rendőrségi nyomozások folynak a kormányfő ellen médiával kapcsolatos ügyekben.



Egyrészt az egyik tévécsatorna résztulajdonosa, Arnon Milchen Netanjahu családnak adott ajándékainak kérdésében vizsgálódnak a bűnüldözők, másrészt hangfelvételek tanúsága szerint Netanjahu üzleti ajánlatot tett Arnon Mózesznek, a Jediót Ahronót című újság tulajdonosának: azt kérte állítólag tőle, hogy a lap kedvezőbb színben tüntesse fel, viszonzásul pedig megsegíti az újságot, amely gazdasági nehézségekbe került a Netanjahut támogató amerikai milliárdos, Sheldon Adelson finanszírozása révén díjmentesen osztogatott Jiszráél Hajom újság miatt.



A bíróság határozata szerint a médiaminiszteri tárca vitatott birtoklása időközben okafogyottá vált, ugyanis a kormányfő vasárnap, mielőtt elindult egyhetes szingapúri és ausztráliai útjára, aláírta lemondását erről a hivatalról, és ideiglenesen - három hónapra - kinevezte utódjának Cahi Hanegbit.



A külügyminiszteri tárca megtartását a grémium elfogadhatónak vélte, így Benjámin Netanjahu továbbra is betöltheti ezt a hivatalt. A 2015-ös választások óta a miniszterelnök különböző időszakokban magánál tartotta az egészségügyi, a gazdasági, a térségek közti együttműködési, a médiaügyi és a külügyminisztériumot is.



Később egészségügy miniszterré nevezte ki az addigi miniszterhelyettes Jakov Licmant, majd gazdasági miniszterré Eli Kohent, térségek együttműködési miniszterévé és immár médiaügyi miniszterré pedig Cahi Hanegbit.

MTI