Rendőrökre támadtak migránsok Stockholmban

2017. február 21. 13:27

Zavargások törtek ki hétfő éjjel Stockholm egyik többségében bevándorlók lakta városnegyedében – közölte a svéd rendőrség kedd reggel.

Fiatal randalírozók autókat gyújtottak fel, üzleteket fosztottak ki és kövekkel hajigálták a rendőröket a svéd főváros Rinkeby negyedében. A zavargások azt követően törtek ki, hogy a hatóságok őrizetbe vettek valakit a környéken kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények gyanújával. A rendet éjfél után sikerült helyreállítani.

Lars Bystrom rendőrségi szóvivő elmondta, hogy egy rendőr könnyebben megsérült, egy másik pedig olyan helyzetbe került, hogy kénytelen volt használni a fegyverét. A lövedék nem talált el senkit, és az esetet kivizsgálják. Eddig nem vettek őrizetbe senkit, de a hatóságok még vizsgálják a biztonsági kamerák felvételeit.

Rinkeby negyedben a lakosok több mint 80 százaléka bevándorló és magas a munkanélküliségi ráta.

Donald Trump amerikai elnök szombaton egy floridai gyűlésen Svédországot is megemlítette, amikor arról beszélt, hogy több európai országban voltak terrortámadások. „És látják, mi történt a múlt éjjel Svédországban. Svédországban. Ki hitte volna? Sokakat befogadtak, és most olyan problémáik vannak, amelyeket korábban elképzelhetetlennek tartottak” – mondta az elnök. Miután megjegyzését többen értetlenkedve fogadták, Donald Trump másnap elárulta, hogy a Fox News egyik adása alapján említette Svédországot, egy olyan műsor nyomán, amely a migránsok miatt állítólag megemelkedett svédországi bűnözésről számolt be.

A Reuters brit hírügynökség ugyanakkor rámutatott, hogy a bűnözési mutatók nem romlottak Svédországban, sőt 2005 óta folyamatosan javulnak.

MTI