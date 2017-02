700 év - Párizsban nyitna kampuszt az Oxfordi Egyetem

2017. február 21. 14:05

A Brexit hatására az Oxfordi Egyetem hétszáz éves hagyományával szakítva először tervezi egy külföldi kampusz megnyitását, mégpedig Franciaországban - adta hírül a The Daily Telegraph brit napilap.

A francia illetékesek a múlt héten találkoztak az oxfordi vezetőkkel, hogy a tervről tárgyaljanak. Az Oxfordi Egyetem a lépéssel azt szeretné biztosítani, hogy a Brexit után az európai uniós forrásokat egy párizsi szatellit intézménybe irányítsák át.



Más brit egyetemek, köztük a Warwick is azt tervezi, hogy jövőre új kampuszt épít Párizsban.



"Az ötlet úgymond szimbolikus a Brexit után: hidakat akarunk építeni, a tudományos élet nem teljesen kiszolgáltatott a politikai problémáknak" - hangsúlyozta Jean-Michel Blanquer, a francia oktatási minisztérium korábbi főigazgatója, és megerősítette, hogy Franciaország mindent elkövet, hogy a vezető brit egyetemeket átcsábítsa a Csatornán.



Oxford úgy értesült, hogy egy francia kampusz létesítése esetén az új intézmény francia jogi státuszt kaphatna, és továbbra is járna számára az uniós támogatás.



A tervek között szerepel, hogy brit egyetemek Franciaországba helyeznék át a kurzusaikat és tanulmányi programjaikat, továbbá közös diplomákat adnának ki és közös kutató laboratóriumokat hoznának létre.



Amennyiben az Oxfordi Egyetem és a francia hatóságok megállapodásra jutnak, a párizsi kampusz építése 2018-ban kezdődhet el.



Az egyetem szóvivője elmondta, hogy a döntés még nem született meg, ugyanakkor hozzáfűzte: "Oxford egész története során nemzetközi egyetem volt, és határozott szándéka továbbra is nyitottnak maradni a világra, akárhogyan is változik a jövő politikai tájképe".



Február elején Franciaország az angol bankárok átcsábítására indított offenzívát, miután a britek egy népszavazáson az EU elhagyása mellett voksoltak.

MTI