4 százalékos GDP-veszteség, ha távozna a vendégmunkás

2017. február 21. 17:48

Londoni pénzügyi elemzők számításai szerint a hazai össztermék (GDP) 4 százalékának megfelelő veszteség érné a brit gazdaságot, ha a külföldi munkavállalók távoznának Nagy-Britanniából.

A New Economics Foundation (NEF) gazdasági-társadalmi kutatóintézet kedden ismertetett számításai szerint, ha az összes külföldi munkavállaló csak egyetlen napra letenné a munkát, az 328 millió font (120 milliárd forint) veszteséget okozna a brit gazdaságnak. A ház szerint ez a naponta megtermelt brit GDP-érték 4 százaléka.

A cég, amely az általa e hétre szervezett, One Day Without Us (Egy nap nélkülünk) című figyelemfelhívó rendezvénysorozat keretében tette közzé számításainak eredményeit, kimutatta, hogy a teljes nagy-britanniai munkaerő 10,9 százalékát adják külföldi munkavállalók. Az átlagon belül azonban például a takarítási és egyéb háztartási feladatok ellátására alkalmazott külföldiek aránya 31 százalék, az élelmiszer-feldolgozásban és a vendéglátós szektorban dolgozók körében 30 százalék, a szakképzett egészségügyi dolgozók közül 29 százalék.

A NEF szakértői szerint ez egyértelműen azt jelenti, hogy ha a külföldi munkavállalók csak egy napra beszüntetnék a munkát, működésképtelenné válna a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) és a brit gazdaság sok más kulcsfontosságú ágazata is.

Más nagy londoni házak szintén felhívták már a brit kormány figyelmét arra - különösen a brit EU-tagság megszűnési folyamatával, és az unióból érkező bevándorlás szigorítási terveivel összefüggésben -, hogy a brit gazdaság számára elengedhetetlen a további hozzáférés a külföldi munkaerőhöz.

Nemrégiben a harminc legnagyobb brit élelmiszeripari, kiskereskedelmi, agráripari és üdítőital-gyártó cég, valamint szakmai szövetségeik vezetői közös nyílt levélben követelték, hogy az élelmiszeripari szektorban és a beszállítói hálózatoknál dolgozó külföldi EU-munkavállalók Nagy-Britanniában maradhassanak a brit EU-tagság megszűnése után is.

Az aláírók szerint máris megindult az ágazatban dolgozó külföldi EU-munkavállalók elvándorlása más országokba, márpedig ha a szektor nem fér hozzá e munkaerőforráshoz, annak szűkösebb választékú, drágább nagy-britanniai élelmiszerkínálat lenne a következménye.

A brit emberierőforrás-menedzserek legnagyobb szakmai szövetsége, a Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) ezer tagvállalatra kiterjedő legújabb munkapiaci felmérése kimutatta, hogy jelenleg 748 ezer - csaknem rekordszámú - munkahely betöltetlen a brit gazdaságban, mivel a cégek egyre nehezebben találnak megfelelő számú és képzettségű munkaerőt ezekre az állásokra.

A CIPD felmérésébe bevont vállalatok 27 százaléka mindeközben arról számolt be, hogy a már alkalmazásukban álló külföldi EU-munkavállalók is fontolgatják távozásukat a cégtől, sőt sok esetben az Egyesült Királyságból is.

A szervezet ezzel összefüggésben felidézte a brit statisztikai hivatal (ONS) legfrissebb kimutatását, amely szerint a tavaly júniussal végződött kilenc hónapban negyedévenként átlagosan több mint 60 ezer, a július-szeptemberi negyedévben azonban már csak 30 ezer munkavállaló érkezett az Egyesült Királyságba más EU-tagállamokból.

mti