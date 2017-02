Tervet dolgoznak ki a szőlőértékesítés szabályozására

2017. február 21. 21:18

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) tervezetet dolgoz ki a szőlőértékesítés szabályozására, a szőlész-borász szakmaközi szervezet a 2017-es szüret zökkenőmentes lebonyolítása érdekében augusztusra új típusú árprognózis közzétételét tervezi - közölte a szervezet kedden az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint pontosabb árprognózis és mintaszerződés garantálná a szőlő- és bortermelők biztonságát, a szőlő- és borágazati stratégiával összhangban álló, az idei szüretre már érvényes új szabályok tervezetét a szervezet keddi tanácsülésén vitatták meg.



Az új számítási módszertan bortípusonként határozná meg az irányadó felvásárlási árakat, külön kezelve az eredetvédelmi kategóriákat is. A számítások a várható termésre és az aktuális készletekre vonatkozó adatok mellett az elmúlt évi felvásárlási árakat és a termelési költségeket is figyelembe vennék - közölte az HNT.



Az elképzelések szerint a készletek pontos meghatározása érdekében a 100 hektoliternél több bort előállító termelőknek június 15-éig kell elkészíteniük a május végi állapotra vonatkozó készletfelmérésüket. Az adatokat a hegybíróknak kell majd megküldeni, a meghatározó helyi fajták tavalyi felvásárlási árait szintén a hegybírók gyűjtenék be - mondta el Légli Ottó, a HNT elnöke.



A közlemény szerint a HNT tanácsülésén a szervezet elfogadta a szőlőfelvásárlási szakmaközi szerződés bevezetésének elvét is. A közösségi jog adta lehetőségekkel élve a HNT a jövőben nyílt ajánlattételre és mintaszerződés megkötésére kötelezné az érintetteket. A már szerződéses kapcsolatban álló szőlőtermelőknek és borászatoknak a tervek szerint nem kellene majd új szerződést kötniük - ismertette a tervezett további intézkedéseket Frittmann János, a HNT szakmaközi bizottságának elnöke a közleményben.

MTI