A Peugeot elnöke garanciákat ajánlott Merkelnek

A PSA Peugeot Citroën igazgatótanácsának elnöke megerősítette kedden Angela Merkel német kancellárnak, hogy a francia vállalatcsoport az Opel autógyártó társaság új tulajdonosaként érvényesnek tekintené a jelenlegi tulajdonos által a munkahelyek megőrzésére vállalt garanciát – közölte a német kormányszóvivő.

Steffen Seibert közleménye szerint a kancellár és Carlos Tavares telefonbeszélgetésén a francia társaság vezetője hangsúlyozta, hogy tulajdonosváltás esetén nemcsak a munkahelyek, hanem az üzemek fenntartására és a beruházások, fejlesztések folytatására tett garanciát is átvállalják az amerikai General Motorstól (GM).

Carlos Tavares azt is elmondta, hogy az Opel megőrizné önállóságát a PSA Peugeot Citroën kötelékében, és kiemelte, hogy a két autógyártó vállalkozás jól kiegészítené egymást – áll a közleményben.

A GM garanciája a munkahelyek és az üzemek, telephelyek esetében 2018-ig, a beruházások és fejlesztések esetében 2020-ig érvényes.

A német kormány viszont azt szeretné elérni, hogy az új tulajdonos hosszabb távon biztosítsa a németországi munkatársak foglalkoztatását, a gyárak üzemeltetését, a beruházások és a kutatás-fejlesztési tevékenység folytatását.

A több mint 18 ezer németországi Opel-alkalmazott képviselői bizakodóak. A Carlos Tavares-szel folytatott egyeztetéseken a francia konszern vezetője „hitelesen képviselte”, hogy a PSA érdekelt az Opel és a brit leányvállalat, a Vauxhall Motors önállóságának megőrzésében és tartós fejlődésében, és új tulajdonosként betartaná az érvényes kollektív szerződést – közölte kedden az Opel üzemi tanácsának vezetője, Wolfgang Schäfer-Klug.

A GM hosszabb ideje tárgyal a PSA-val veszteséges európai érdekeltségének eladásáról, de csak egy hete szivárogtak ki az első hírek a tervezett ügyletről. Német sajtójelentések szerint a francia kormány ugyan tudott a francia állami résztulajdonban álló PSA és az amerikai cég tárgyalásairól, de a német kormány csak a sajtóból értesült az ügyről, és nincs igazán lehetősége az Opel sorsának befolyásolására.

Várakozások szerint három héten belül, a genfi autószalon március 9-i kezdete körül készülhet el a megállapodás az Opel eladásáról.

Ágazati szakértők szerint a garanciák lejárta után leépítések következhetnek. A legnagyobb kockázat az, hogy túlságosan hasonló a két autógyártó profilja – egyformán a középkategóriás modellekre és a lassan fejlődő, telített európai piacra összpontosítanak -, ezért nem egészítik ki egymást. Ráadásul mindkét cég nehéz helyzetben van, a gyártókapacitások kihasználtsága az Opelnél mindössze 65 százalékos, és a PSA is túlkapacitásokkal küzd.

Ezért a fúzióval létrejövő új cégnél – amely a Volkswagen után a második legnagyobb európai autógyártó lesz – a költségcsökkentés és a gyártás ésszerűsítése lesz az első számú feladat. A gyárak közül elsősorban Kaiserslautern kerülhet veszélybe, mert ott állítják elő az Opel dízelmotorokat, és ebben a technológiában a PSA fejlettebbnek számít.

Az 1862-ben alapított Opelnek hét európai országban vannak gyárai, kutatás-fejlesztési, illetve tesztközpontjai. A nyugat-magyarországi Szentgotthárdon működő üzemében mintegy 1200 embert foglalkoztat. A több mint 35 ezer munkatárssal dolgozó autógyártó társaság 1931 óta a GM 100 százalékos tulajdonában van, és 1999 óta veszteséges.

A malajziai Proton autógyárra is szemet vetett a PSA

A malajziai Proton autógyár megvásárlása iránt is érdeklődik az Opel várományos tulajdonosa, a PSA Peugeot-Citroën konszern – közölte a francia autógyár szóvivője. A Proton megvásárlásai iránt a hírek szerint érdeklődik a kínai Geely autógyár, a Volvo Cars tulajdonosa is. Korábban már a Volkswagen is tett egy sikertelen kísérletet a Proton megszerzésére. Autóipari szakértők korábban mindig azt vetették a PSA szemére, hogy túlságosan az európai piacra koncentrál és figyelmen kívül hagyja a feltörekvő ázsiai piacokat. A múlt héten kedden jelentették be, hogy az amerikai General Motors (GM) előrehaladott tárgyalásokat folytat a francia PSA konszernnel európai érdekeltsége, az Opel és brit leányvállalata, a Vauxhall Motors eladásáról.