BL - Fergeteges meccsen nyert a Manchester City

2017. február 21. 23:28

A Manchester City elképesztő, nyolcgólos mérkőzésen, 5-3-ra győzte le a vendég Monacót a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén.

Mindkét csapat támadószellemű játékkal kezdett, gyors akciókat láthattunk, bár a kapuk egyelőre nem forogtak igazán veszélyben. A City többet birtokolta a labdát, ám a Monaco gyors szélső védőinek is köszönhetően pillanatok alatt eljutott az ellenfél kapujához.Gólt mégis a hazai csapat szerzett először: a 26. percben a rendkívül mozgékonyan játszó Sané a baloldalról passzolt középre, ahol érkezett Sterling és a hálóba továbbított (1-0).



Hat perc elteltével egyenlített a Monaco, Fabinho beadása után Falcao fejelt a kapuba (1-1). A találat előtt a hazaiak kapusa, Caballero óriási hibát követett el, hiszen kirúgásából az ellenfél játékosa szerezte meg a labdát. A 41. percben ismét hibázott a manchesteri védelem, a francia együttes pedig ezt a lehetőséget is könyörtelenül kihasználta. Egy szabadrúgást követően Mbappe magasra ugorva szerezte meg a labdát, és a kapus mellett a léc alá lőtt (1-2).

Alighogy elkezdődött a második félidő, a Monaco óriási lehetőséget kapott, hogy növelje előnyét. A 49. percben Otamendi a tizenhatoson belül szabálytalankodott Falcaóval szemben, a játékvezető pedig némi habozás után büntetőt ítélt. Falcao állt a labda mögé, Caballero azonban védte a lövését. A kihagyott tizenegyes megbosszulta magát, hiszen az 58. percben egyenlített az angol csapat. Sterling indította Agüérót, aki ugyan viszonylag gyenge lövést eresztett meg, de Subasic kapus hibája után mégis utat talált a hálóba a labda (2-2).



Nem sokáig örülhettek az egyenlítő gólnak a manchesteriek. A nem sokkal korábban büntetőt hibázó Falcao zseniális megoldással, Caballero felett emelt a hálóba. (2-3). Ezzel sem ért véget a gólzápor, a 71. percben egy szöglet után Agüeróhoz került a labda, az argentin csatár a hálóba bombázott (3-3). A City lélektani fölénybe került, és Stones közelről lőtt a hálóba (4-3). Még annyi erő is volt a manchesteri együttesben, hogy kétgólosra növelje előnyét. A 82. percben Agüero önzetlen passzából Sané volt eredményes (5-3).



Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, 1. mérkőzések:

Manchester City (angol)-AS Monaco (francia) 5-3 (1-2)

gólszerzők: Sterling (26.), Agüero (58., 71.), Stones (77.), Sané (82.), illetve Falcao (32., 61.), Mbappé (40.)

Leverkusenben döntötte el a BL-nyolcaddöntőt az Atlético

Az Atlético Madrid 4-2-re nyert a Bayer Leverkusen otthonában a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén, így Diego Simeone csapata gyakorlatilag a nyolc között érezheti magát.

Az Atlético kezdte veszélyesebben a mérkőzést, a 9. percben egy gyors ellentámadás végén Griezmann került helyzetbe, de Aránguiz mentett. Három perccel később Saúl indította a ziccerbe kerülő Griezmannt, Leno bravúrral mentett. A Filipe Luís által visszapasszolt labdát a felszabadítani érkező Wendell a saját felső lécére vágja.



A 14. percben adódott az első leverkuseni lehetőség, Kampl lövése azonban szögletre pattant. A 17. percben egy gyönyörű góllal szerzett vezetést az Atlético: Saúl Níguez a tizenhatos jobb sarkáról csavart védhetetlenül a jobb felső sarokba.

Nyolc perccel később megduplázta előnyét a Simeone-csapat: Dragovic hibája után Gameiro indult meg, majd Griezmannt hozta ziccerbe, aki nem is kegyelmezett Lenónak és a házigazdáknak.



A 29. perctól Kampl pillanatai következtek: előbb egy megpattant beadása ment alig mellé, aztán egy csavarásáért kellett nyújtózkodnia Moyának, majd egy nagy lövéssel veszélyetzetett. A 34. percben ismét az Atléti növelhette volna előnyét, de Leno bravúrral védett Griezmann helyzeténél.



A második félidő elején szépített a Leverkusen, miután a 48. percben Henrichs lapos beadását Karim Bellarabi lőtte a hosszú sarokba. Két perccel később Gameiro találta el a kapufát kiszorított helyzetből. Az 58. percben tizenegyeshez jutott az Atlético: Gameiro fűzte be sokadszorra Dragovicot, aki lerántotta a franciát - igaz, a tizenhatoson kívül. A játékvezető ennek ellenére büntetőt ítélt, amit Gameiro be is vágott.



A 67. percben egy öngól hozta vissza a leverkuseni reményeket: Brandt indult meg a bal szélen, beadását a menteni igyekvő Moyá saját védőjére, Savicra ütötte, akiről bepattant a labda. A végét nagyon megnyomta a Leverkusen: a 80. percben Chicarito fejesét Savic passzolta ki a kapu előteréből, egy perccel később pedig újra a mexikói került helyzetbe, lövése már túljutott a mardidi kapuson, de Filipe Luis kivágta a labdát.



A kimaradt hazai helyzetek megbosszulták magukat, a 86. percben az egyik madridi ellentámadás végén a csereként beállt Fernando Torres a mérkőzést és minden bizonnyal a továbbjutást is eldöntötte.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, 1. mérkőzések:

Bayer Leverkusen (német)-Atlético Madrid (spanyol) 2-4 (0-2)

gól: Bellarabi (48.), Savic (67. - öngól), illetve Saúl Níguez (17.), Griezmann (25.), Gameiro (58. - tizenegyesből), Torres (86.)

A visszavágókat március 15-én rendezik.

