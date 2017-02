Az amerikai-brit viszony független a vezetők személyétől

2017. február 22. 08:18

A szoros amerikai brit viszony független az államok vezetőinek személyétől - jelentette ki Ugrósdy Márton Amerika-szakértő az M1 aktuális csatorna szerdai műsorában.

A kutatót azért kérdezték erről, mert II. Erzsébet királynő meghívta nagy-britanniai látogatásra Donald Trump amerikai elnököt, ami heves tiltakozást váltott ki.



Ugrósdy Márton azt mondta: az Egyesült Királyság az Egyesült Államok legmegbízhatóbb európai szövetségese az elmúlt száz évben katonai, politikai és gazdasági téren is, amit nem tör meg az, hogy ki az adott országok vezetője. Theresa May brit miniszterelnök már találkozott Donald Trumppal, ami ugyancsak a szoros szövetségre utal - tette hozzá.



Arról is szólt, hogy Herbert McMaster személyében Trump olyan nemzetbiztonsági főtanácsadót nevezett ki, aki bárkivel megküzd és bárkivel leáll vitázni. A nemzetbiztonsági főtanácsadó pozíciója rendkívül fontos, hiszen ő koordinálja a védelmi, a külügyi és a hírszerzési információkat, és ő az utolsó ember, aki beszél az elnökkel válsághelyzetekben - mondta Ugrósdy Márton.

MTI