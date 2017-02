Egyre több magyar javaslatot fogad be az unió

2017. február 22. 09:10

Egyre több, eredetileg a hatályos uniós szabályokkal ellentétes, a migráció ügyében tett magyar javaslat válik az európai mainstream részévé - jelentette ki a Migrációkutató Intézet igazgatója szerdán az M1 aktuális csatorna műsorában.

Orbán Balázs felidézte, hogy ilyen volt a kerítés megépítése, az unión kívül felállítandó úgynevezett hotspotok kérdése is egyre elfogadottabb, és ilyen a legújabban felvetett menekültügyi őrizet is. Ez utóbbi egyértelműen nem felel meg a hatályos uniós szabályozásnak - tette hozzá.



Mindez azt jelenti, hogy a magyar kormány egy elég kockázatos, ám működőképes stratégiát választott a válság kirobbanásától. Mindig tágítani próbálja a kereteket, ami sok esetben szembemegy a hatályos uniós szabályokkal, majd részévé válik a mainstreamnek - közölte.



A szabályoknak annál is inkább változniuk kell, mert a menekültügyi szabályozásról szóló dublini rendszert nem ekkora migrációs nyomásra találták ki - mondta Orbán Balázs.

MTI