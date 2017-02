Vona fegyverkereskedőt engedett a Parlamentbe

2017. február 22. 09:16

Vona Gábor hagyta jóvá annak a német fegyverkereskedőnek a parlamenti beléptetését, akit külföldi lapértesülések szerint a német rendőrség köröz. Azt egy fénykép is bizonyítja, hogy a fegyvernepper az Országgyűlés épületének egyik erkélyén tartózkodott. A Jobbik egyelőre tagad.

A Jobbik elnöke hagyta jóvá Mario Rönsch és német lapkiadó társa parlamenti beléptetését 2016. március 10-én – tudta meg a Magyar Idők hivatalos forrásból.

A Rönschhöz köthető orosz szerverről üzemeltetett Anonymousnews.ru idén január 8-án tette közzé a magyar Parlamentben készült fotót, ami (balról jobbra) a német Compact Magazin kiadóját, Kai Homiliust, Mario Rönscht és két másik férfit ábrázol a képaláírás szerint „2016 májusban, Budapesten, a magyar országgyűlés nem nyilvános részén”. A nem nyilvános rész a Dunára néző egyik erkély.

Mario Rönsch (balról a második) azt állítja, hogy az ellenzéki párt politikusaival találkozott az Országgyűlés épületében Forrás: Anonymousnews.ru

Rönschöt német lapok, például a Focus szerint közösség elleni uszítás és állam elleni bűncselekmények miatt körözi a német ügyészség, ám sem az Interpol, sem az Europol nyílt körözési listáján nincs rajta. Az ORFK Kommunikációs Szolgálata pedig azt közölte kérdésünkre, hogy a német hatóságok Rönsch ügyében nem fordultak a magyar társszervekhez – írtuk meg még januárban. Ráadásul az is kiderült, hogy Rönsch fegyverkereskedő is. A frankfurti államügyészség 11 tartományban tartott házkutatást a közelmúltban, és olyan gumilövedékes fegyvereket foglaltak le, amelyeket egy magyarországi webshopból rendeltek, valamint éles lőfegyvereket is találtak.

Ezek mögött szintén Rönscht sejtik a német nyomozók. A Magyar Idők azonosította a magyar cégbíróságon a 2016. szeptember 9-én bejegyzett, nevében német–magyarnak feltüntetett kft.-t, amelyet hárommillió forinttal, I. kerületi székhellyel alapított Mario Rönsch. A volt NDK területén, Erfurtban született férfiról a Süddeutsche Zeitung 2016. május 31-én azt írta, hogy eltűnt a cikk megjelenése napján – amikor az általa létrehozott Anonymous.Kollektiv (AK) nevű Facebook-oldalt betiltották. Az AK oldalát kétmillióan kedvelték, ötször többen, mint az összes német pártét. Az AK betiltásához az vezetett, hogy folyamatosan a külföldiek és a migránsok ellen uszított, valamint a második világháborúról azt írta, hogy azt nem Németország, hanem Anglia robbantotta ki, valamint a holokauszt mértékét is kétségbe vonta.

Rönsch Budapesten, a cégbejegyzés szerint egy I. kerületi lakcímen él. Cége az orosz szerverről működtetett Migrantenschreck.ru oldalon árusítja a gumilövedékes fegyvereket.

Mario Rönsch a gumilövedékes fegyverek kereskedelmével nem sérti meg a magyar törvényeket, hiszen ezekkel lehet kereskedni hazánkban, igaz, ilyen fegyver közterületen nem viselhető, csak engedéllyel, Németországban azonban a kereskedés és a tartás is tiltott. Ugyanakkor a német hatóságok éles lőfegyverekkel kapcsolatban is vizsgálatot folytatnak, ezek kereskedelme és tartása csak külön engedéllyel lehetséges mindkét országban.

A német férfi azt állítja, az ellenzéki párt politikusaival találkozott a Parlamentben

Azt azonban nem tudjuk, hogy a német fegyvernepper mit keresett a Parlament látogatóktól elzárt erkélyén. Pál Gábor, a Jobbik kommunikációs igazgatója megkeresésünkre közölte, nem ismerik Mario Rönscht, képviselőik nem találkoztak vele. Mint mondta, teljességgel kizárt, hogy Vona Gábor bárkinek aláírta volna a beléptetési engedélyét.

A Magyar Idők a beléptetés körülményei kapcsán közérdekű adatigényléssel fordul az Országgyűlés Hivatalához.

magyaridok.hu