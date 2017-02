Táblás Józsi elkapja Gyurcsány Feri grabancát

2017. február 22. 10:03

Egyre több fronton kell harcolnia Gyurcsánynak. Miután magára haragította szinte az összes baloldali pártot, most egy prominens híve is ellene fordult. Mi lesz veled Feri?

Takács József László egy igazi ősgyurcsányista, aki most kikelt korábbi példaképe és politikai hőse, Gyurcsány Ferenc ellen.

Az ok egyébként igen érdekes, ugyanis Takács szerint elcsalták a DK tisztújító kongresszusát, és emellett Takács urat kirakták az elnökségből. Most bosszút hirdetett.

Takács urat egyébként a rutinos újságolvasók "Táblás" Józsiként is ismerhetik, íme:

Alább olvasható nyílt levele Gyurcsányhoz és a DK vezetőségéhez. (A helyesírási hibákért felelősséget nem vállalunk.)

Tisztelt DK Párttársaim!

Ne támogassátok a DK Párt elnökségét ebben a formában

Nagy lázban várjátok a VII. kongresszust, hogy ismét ellopják a tisztújítást. Mert ahány ami eddig volt, mindegyiket ellopták. Jelenleg 11.600 tagot hazudnak, amelynek csak töredéke fog megjelenni a tisztújító kongresszuson. Összegyűjtik a budapesti 8-900 fő 1000 Ft-os tagot, hozzáteszik a 700 fő 200 Ft-os nem szavazó tagot, Pest megyéből választókerületenként 200 Fő, a vidéki választókerületből szintén 200 fő tagot. Súlyosan megsértik a DK alapszabályzatát, mivel a tagság 50%-ának részt kellene venni a kongresszuson, amely jelen pillanatban 5.800 fő. A hazug pártszervező ember, Varjú László és a pártigazgató mindenkor azt játsza el, hogy 9-re meghírdetik a kongresszust, keresik azt a létszámot, ami egyáltalán nem is lehet ott, mert nem hívták meg. 10-kor pedig kihírdetik 1800 ember jelenlétében, hogy érvényes a kongresszus összehívása. Szégyelheti maggát Gyurcsány Ferenc is, hogy ehhez pártelnökként a nevét adja. Tisztelettel kérlek benneteket, hogy ne dőljetek be ennek a hazug 15 ember, akit elnökségi tagnak hívnak. Álljatok ellen és ne szavazzátok meg a DK alapszabály módosításokat és ne szavazzátok meg a több éve átmentett hazug elnökségi tagokat. A DK elnöksége 10 főjéből Debreceni Józsefet, Vágó Istvánt, dr. László Imrét és Gy. Német Erzsébetet hagyjátok meg. A többi DK elnökségi tagot vidékről válasszátok meg. Tiltakozzatok Élő Norbert, Varjú László, Vadai Ágnes alelnöki kinevezése ellen. Mert ők a párt legrosszabb alelnökei. Főleg azzal tiltakozzatok, hogy ne fizessetek rendszeresen tagdíjat, mert úgyis egymás között leosszák és eltűnik a pénz a kasszából. Tisztelettel megkérlek benneteket Párttársaim, hogy Gyurcsány Ferenc már nem az az ember aki volt, mert összejátszik Orbán Viktorral. A szokásos sláger: Ne bántsuk egymást gyerekek, ezért ő Orbán Viktorral vádalkut kötött, a tisztességes ellenzéki alelnököket, Bauer Tamást, Debreceni Józsefet, Kakukk Györgyöt (nyugodjon békében) vagy Kerék-Bárczy Szabolcsot és jómagamat Takács József Lászlót, eltávolítottak bennünket a saját érdekeik miatt, mert útban voltunk és meg mertük mondani az igazságot. A kongresszuson lázadjatok fel és szavazzátok ki a nem megfelelő embereket. Eljött az idő, hogy Gyurcsány Ferencet ne támogassátok. Lefordítom nektek: Gyurcsány takarodj!

2017.03.04.-én tábláimmal a kongresszus épülete, a Millenáris B épülete előtt tüntetni fogok, amelyre engedélyt kérek a BRFK-tól 8:00-tól 10:30-ig, mert betelt a pohár. 8:45-kor sajtótájékoztatót tartok, amelyre meghívom a Hír TV-t, ATV-t, RTL Klub, Echo TV híradó stábját és várom Gyurcsány Ferenc pártelnököt egy közös értékelésre.

Gyurcsány Ferencnek tudomásul kell vennie, hogy el kell takarodnia a poéitikai életből, mert kiégett. Ahhoz, hogy Orbán Viktor FIDESZ kormányát leváltsuk ő az ellenzék hátráltatója. A magyar választópolgárok 94%-a nincs vele megelégedve, elutasítja. Ne csörtessen, mint vaddisznó a makkosba, hanem vegye tudomásul, hogy a nép kiutálta a leendő liberális demokráciából. A kormányváltásban, Orbán leváltásában nem akarnak vele együttműködni, vele egy listára kerülni.

A DK Párt elnökségét adja át a feleségének dr. Dobrev Klárának és vonuljon vissza.

Tisztelt Nyugdíjastársaim! Mindenkor nagy tisztelettel és alázattal képviseltük ezt a pártot 200.000 választópolgárral és 4000 DK taggal. A pártnak a fő vezetőségében 3 ember kivételével nincs egy tisztességes választást nyerő ember. Gyurcsány Ferenc politikai lúzerekkel van körülvéve, ilyen pl Varjú László alalnök, Élő Norbert, akik egy XI. kerületi önkormányzati helyet nem tud megnyerni, Vadai Ágnes kisasszony sem a magyar családokat képviseli. Ajánlom váltson pártot, ha jól befekszik a honvédségnél, taníthat a Katonai Egyetemen és akkor visszaveheti a karcsúsított katonai ruháját. Dr Molnár Csaba többet kísérgette Gyurcsány Ferencet, mint a saját felesége, most meg csak a nagy uniós fizetés érdeke. Semmit nem tett, hogy ez a párt visszekerüljön a 10%-os szintre, ezért fogunk most megbukni. Nyugdíjastársaim, megkérlek benneteket ne támogassátok Gyurcsány Ferencet, mert már nem az az embert aki volt. Ö nem a magyar emberekért, hanem csak a saját vagyonának gazdagításáért küzd. Különben Orbán Viktorral paktumot kötött, ezért nem szólal fel soha a parlamentben, nem küzd a mélyszegénység ellen, soha nem fog 3.5-4% nyugdíjemelést követelni nektek. Egyet tudunk tenni, hogy megbuktatjuk, mert saját magától nem fog visszavonulni, mi pedig nem akarunk újabb 6 Orbán-FIDESZ uralmat Magyarországon.

Tisztelettel, Takács József László, egy volt igaz Gyurcsány hívőtől

