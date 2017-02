Izrael légicsapást mért egy katonai konvojra

2017. február 22. 10:06

Az izraeli légierő légicsapást mért szerdára virradóra Damaszkusz határánál egy Libanonba tartó katonai konvojra - jelentette arab forrásokra hivatkozva szerda reggel az izraeli média.

A szír fővárostól északkeletre, a libanoni határ közelében, al-Katifnál csaptak le a szíriai hadsereg harmadik divíziójának előretolt állásaira, ahol a libanoni média szerint a Hezbollah libanoni radikális síita szervezet katonai buszait, más források szerint egy fegyverszállító konvoj járműveit vették célba.



A szíriai kormányközeli Almasdarnews szerint hajnali három óra körül az izraeli légierő előbb Libanon fölött repült, s onnan hatolt be Szíria légterébe, de a libanoni rádióban megszólaló helyi tisztviselők tagadták, hogy Libanon területéről hajtották volna végre az akciót. A tudósítások nem számoltak be sebesültekről vagy halottakról.



Az izraeli hadsereg számos alkalommal hajtott végre légicsapást a Szíriából a Hezbollahhoz tartó, Iránból származó fegyverszállítmányok ellen külföldi források szerint. Az izraeli hadsereg ezt sosem erősítette meg, de nem is cáfolta.



Legutóbb egy hónappal ezelőtt vádolták Izraelt szíriai robbantásokkal, akkor egy Damaszkusz melletti katonai repülőtérnél történtek detonációk, melyek nyomán tűz ütött ki.



Oroszország tavaly október elején SZ-300-as légvédelmi rakétarendszert telepített Szíriába, de Izrael megállapodást kötött Moszkvával arról, hogy ezekkel nem veszik célba az izraeli vadászgépeket.

MTI