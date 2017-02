Olimpia 2024 - tanácsokat osztogat az ellenzék

2017. február 22. 11:22

DK: egészségügyre, oktatásra kell költeni a pályázat költségkeretét

A Demokratikus Koalíció szerint Magyarország és Budapest alkalmatlan egy olimpia megrendezésére, az arra szánt pénzt az egészségügyre és az oktatásra, valamint a gyermekszegénység felszámolására kell költeni.

Gy. Németh Erzsébet, az ellenzéki párt budapesti képviselője a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülését megelőzően tartott sajtótájékoztatón elmondta, a testületnek minél hamarabb ki kellene írnia a népszavazást a kérdésben.



A DK politikusa szólt arról is, hogy Budapest idei költségvetése folytathatja azt a tendenciát, amely szerint tovább csökkenhet a főváros gazdasági önállósága.



A fővárosi közszolgáltató cégek nagy bajban vannak, ami már a szemétszállítást és a közösségi közlekedést is veszélyezteti - fejtette ki, hozzátéve, a "hűtlen kezelést súrolja" a Rácz-fürdő értékesítéséről szóló napirenden lévő javaslat.

LMP: a fővárosnak nincs más lehetősége, mint kiírni a népszavazást

Az LMP szerint a fővárosnak nincs más lehetősége a budapesti olimpiai pályázat ügyében, mint kiírni a népszavazást.

Csárdi Antal, az ellenzéki párt budapesti képviselője a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülését megelőzően tartott sajtótájékoztatón elmondta, a Fidesznek szakítania kell azzal a gyakorlattal, amellyel az "emberek feje fölött kormányoz" és nem érdekli őket a budapestiek véleménye.



Kiemelte, az LMP továbbra is azon az állásponton van, hogy az ország jelenlegi állapotában nem tartható meg felelősen egy budapesti olimpia. Csárdi Antal emellett megjegyezte, a kormányoldal "rendkívül cinikus módon" az ellenzéket próbálja felelőssé tenni az "olimpiai pályázat összeomlásáért".



Az LMP politikus szólt arról is, Budapest idei költségvetési javaslata azt mutatja, hogy a főváros teljesen elvesztette gazdasági önállóságát, az állam által korábban átvállalt adósságok pedig néhány éven belül újratermelődnek.

Párbeszéd: a közgyűlés azonnal írja ki a népszavazást

A Párbeszéd szerint a Fővárosi Közgyűlés akkor járna el helyesen, ha azonnal kiírná a népszavazást a budapesti olimpiai pályázatról és nem várná meg a kérdésben gyűjtött aláírások összeszámolását.

Karácsony Gergely, az ellenzéki párt társelnöke, Zugló polgármestere a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülését megelőzően tartott sajtótájékoztatón emlékeztetett, minden korábbi megszólalásában úgy foglalt állást, hogy csak a népszavazás adhat választ a pályázat támogatottságára.



Az ellenzéki képviselő szerint emellett a népszavazási vita kényszeríthette volna ki azokat az antikorrupciós garanciákat, amelyekre a kormánypárti politikus korábban ígéretet tettek, de elmaradtak. Éppen ezért mára nincs sehol az a megelőlegezett bizalom, amely a pályázatnak és nem a kormánynak szólt - fejtette ki.



Karácsony Gergely szólt arról is, hogy a főváros idei költségvetési javaslatából kiderül, hogy Budapest már nem tud működni a kormány támogatása nélkül. A kormány ezt pedig arra használja fel, hogy "dróton rángassa a budapesti városvezetést" - mondta, hozzátéve, a város adósságállománya néhány éven belül visszaáll a korábbi, mintegy 200 milliárd forintos szintre.



A Párbeszéd társelnöke felfoghatatlannak nevezte, hogy miközben szerinte a kormány milliárdokat költ a budapestiek által nem támogatott beruházásokra, például a vár felújítására és a Városliget átalakítására, addig a városlakók életminőségét javító fejlesztéseket, például a 3-as metró rekonstrukcióját csak hitelből tudja megoldani Budapest.

Az MSZP felgyorsítaná a népszavazást

Az MSZP a szavazatok ellenőrzésének felgyorsításával lehetővé tenné, hogy már áprilisban, vagy májusban megtarthassák a budapesti olimpiai jelentkezésről szóló referendumot.

Horváth Csaba, az ellenzéki párt budapesti képviselője a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülését megelőzően tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, a budapestiek elégedetlenek a kormányzati korrupcióval, továbbá azzal is, ahogyan a kabinet kommunikál velük.



Kiemelte, a fővárosiak jogosan félnek attól, hogy a fideszes elit "négyet ellopna az olimpia öt karikájából".



A szocialista képviselő kérdésre válaszolva megjegyezte, az olimpiai pályázás elvi támogatását továbbra is fenntartják, ugyanakkor a vizes világbajnokság rendezési költségeinek megnégyszereződése azt vetíti előre számukra, hogy egy budapesti olimpia a jelenlegi körülmények között akár államcsődöt is okozhatna.



Horváth Csaba emellett beszélt arról is, hogy szerintük a főváros idei költségvetési javaslata a városvezetés alkalmatlanságáról árulkodik. A kormány 2010 óta összesen már mintegy 170 milliárd forintot vont el a fővárosi költségvetéséből - mondta, hozzátéve: követelik, hogy a városvezetés biztosítsa a közszolgáltatásban dolgozók bérfejlesztését.



Szaniszló Sándor, az MSZP másik budapesti képviselője elmondta, bűncselekménynek tartanák, ha a közgyűlés 3 milliárd forintért "passzolná tovább fideszes oligarcháknak" a 8 milliárd forintot érő Rácz-fürdőt.

Jobbik: a kormány eljátszotta a rendezés lehetőségét

A Jobbik szerint egyértelműen Orbán Viktor miniszterelnököt és kormányát terheli a felelősség, amiért Budapest elvesztette az esélyét a 2024-es olimpia megrendezésére.

Szilágyi György, az ellenzéki párt budapesti elnöke a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülését megelőzően tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, az embereknek nem az olimpiából, hanem abból a "nagyképű és arrogáns viselkedésből" van elegük, amelyet "az Orbán-kormánynál tapasztalhatunk".



Kiemelte, az embereknek elegük van abból a "korrupciós rendszerből is, amit az elmúlt 27 évben a Fidesz és az MSZP közösen alakított ki". "Az emberek ezért nem hitték el, hogy az olimpiát meg lehetne rendezni korrupciómenetesen" - tette hozzá.



Szilágyi György szerint mindezek miatt egy felelősen gondolkodó kormánynak meg kellene fontolnia a pályázat visszavonását, ügyelve arra is, hogy ne játssza el egy későbbi sikeres pályázat esélyét is.



Tokody Marcell, a Jobbik budapesti képviselője aláhúzta, egyedül pártja mondta azt a kezdetektől, 2015-től, hogy legyen népszavazás az olimpiarendezés kérdésében.

MTI