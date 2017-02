Fidesz: várható volt az Amnesty International támadása

2017. február 22. 11:53

A migránspárti szervezet támadása borítékolható volt - reagált a Fidesz szerdán az Amnesty International (AI) órákkal korábban nyilvánosságra hozott világjelentésében foglaltakra.



Hidvéghi Balázsnak, a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleménye szerint az Amnesty International "egyike azoknak a migránspárti ügynökszervezeteknek, amelyek Soros György pénzéből működnek és a migránspárti erőket szolgálják", nem először támadva a magyar bevándorláspolitikát.



Az AI támadása "most is borítékolható volt, miután a magyar parlament napirendre vette a jogi határzár további megerősítését" - írta. Hozzátette: a migránsok őrizetbe vételéről szóló törvényjavaslatot "akkor is támogatni fogjuk, ha szembe kell néznünk külföldi pénzekkel kitömött nemzetközi szervezetek felerősödő aktivitásával, amelyek a mostanihoz hasonló jelentésekkel akarják befolyásolni a magyar bevándorláspolitikát".



Az AI jelentése szerint a múlt kínálta tanulságok ellenére tavaly heves és könyörtelen támadások érték az emberi méltóság és egyenlőség alapelvét olyanok részéről, akik bármilyen áron a hatalom megszerzésére vagy megtartására törekszenek, nem visszariadva a bűnbakkeresés, a félelemkeltés propagandájának terjesztésétől sem.



A világ legnagyobb emberi jogi szervezete szerint Európában tavaly a populizmus berobbant a politika fő sodorvonalába, a politikusok szerte a térségben rájátszottak az elidegenedettség, a bizonytalanság érzetére. Sok mindent célba vettek: a politikai eliteket, az Európai Uniót, a bevándorlást, a liberális médiát, a muszlimokat, a külföldieket, a globalizációt, a nemi egyenjogúságot hirdetőket és a mindig jelenlévő terrorveszélyt.



Ezek az erők azokban az országokban érték el a legtöbbet, amelyekben hatalmon vannak - az AI véleménye szerint ezek közé tartozik Magyarország és Lengyelország is -, de nyugatabbra is rákényszerítették a régóta intézményesült politikai erőket politikájuk számos elemének átvételére. Ennek széles körben tapasztalható eredménye a jogállamiság meggyengülése és az emberi jogok védelmének eróziója, ami különösképpen érinti a menekülteket és a terrorcselekmények gyanúsítottjait, de végső soron mindenkit - áll a szervezet világjelentésében.

MTI