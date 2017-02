Bírálja az IKSZ a francia nemzetgyűlést

2017. február 22. 15:47

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) szerint botrányos a francia nemzetgyűlés egy hete hozott döntése, amellyel jóváhagyta az abortusz megakadályozása érdekében működő francia honlapok, szervezetek betiltását célzó törvényjavaslatot.

A szervezet szerdán, az MTI-nek eljuttatott közleményben azt írta: akár két év szabadságvesztéssel, illetve 30 ezer eurós bírsággal is sújthatók lehetnek a "törvényszegők". Bűncselekmény lehet a "hamis és torzított információkat" tartalmazó internetes oldalak üzemeltetése, mert ezeknek az oldalaknak az a célja, hogy "tudatosan, hamis információkat felhasználva megtévesszék az abortuszt tervező nőket és lelki nyomást gyakoroljanak rájuk" - sorolta.



Az IKSZ szerint felháborító, hogy a francia állami internetes oldalak kizárólag abortuszt propagálnak, nem is említik az embrióra vonatkozó emberi jogokat, illetve a "felvilágosító" oldalakon sosem említik a gyermek, az embrió, illetve magzat kifejezéseke.



A világ változik, a liberális terror megfélemlítésére és a kényszeredett politikailag korrektségre egyre többen mondanak nemet, egy süllyedő hajó egyik utolsó próbálkozásai ezek - írták, hozzátéve: "a francia elit szembe megy az európai értékekkel, felszámolja a véleményszabadságot és a legrosszabb náci, kommunista időket idézi. Franciaország a diktatúra útjára lépett."



Jelezték: az IKSZ felkéri az Amnesty Internationalt és a Helsinki Bizottságot, hogy szólaljon fel a "botrányos korlátozás" ellen, hiszen ők minden családpolitikai intézkedésnél vagy a médiatörvénynél képesek aggódni Magyarországon, de úgy látszik a kettős mérce náluk alapkövetelmény.



Szerintük Soros György és az általa gründolt több tucat civil szervezet elégedett lehet, újabb helyen sikerült egy lépést tenni a családok szétveréséért. Európa-szerte az abortuszt és a korlát nélküli bevándorlást hirdetik és tucatjával vásároltak meg politikusokat, civileket a céljaik elérése érdekében.



Ideje lenne a politikailag korrekt politikába bújtatott demokrácia-ellenes, véleményterrort abbahagyni - jelentették ki.



Kitértek arra is: Magyarországon pont a magzat- és családvédő civileknek is köszönhetően, a családbarát intézkedések, a közgondolkodás megváltozása és a kormány családpolitikájának eredményeképpen, hogy csaknem 10 ezerrel csökkent az abortuszok száma 2010 óta.

