Eljárás indult Le Pen kabinetfőnöke ellen

2017. február 22. 22:18

Bizalommal való visszaélés gyanújával eljárást indított szerda este a párizsi ügyészség Marine Le Pen, a radikális jobboldali Nemzeti Front (FN) elnökének és államfőjelöltjének kabinetfőnöke ellen az állítólagos fiktív európai parlamenti asszisztensi állása ügyében - közölték rendőrségi források.

Az Európai Parlament gyanúja szerint Marine Le Pen több év alatt 300 ezer eurót fizettetett ki Brüsszellel az asszisztensének, aki azonban nem a képviselői irodában, hanem az FN-nek dolgozott. Catherine Griset 2010 és 2016 között volt papíron a pártvezér brüsszeli munkatársa, valójában azonban ő Le Pen személyi asszisztense és kabinetfőnöke évtizedek óta. Az ügyben a kabinetfőnök mellett szerdán kihallgatták a pártvezető testőrét, Thierry Legier is, aki 2011-ben volt Le Pen uniós asszisztense, de ellene nem indult eljárás.



A nyomozást azt vizsgálja, hogy megalapozott-e az Európai Parlamentek az a gyanúja, miszerint az FN mintegy húsz alkalmazottját, uniós parlamenti asszisztensi szerződésekkel lefedve, brüsszeli pénzekből fizették ki.



Az ügyben hétfőn másodszor tartottak házkutatást a pártnak a Párizshoz közeli Nanterre-ben található székházában. A nyomozók lefoglalták Marine Le Pen két asszisztensének a számítógépét, köztük a kabinetfőnök gépét is.



Marine Le Pen szerdán egy vidéki látogatásán megismételte, hogy szerinte "üres" az ügy dossziéja. Utalva Francois Fillon konzervatív jelölt családtagjainak állítólagos fiktív parlamenti állásai ügyében indult hasonló ügyészségi vizsgálatra, a pártelnök megjegyezte, hogy "a franciák különbséget tudnak tenni a valós ügyek és a politikai összeesküvések között". Szerinte ezzel magyarázható az is, hogy az elnökválasztási esélyeket mérő felmérések szerint, Fillonnal ellentétben, neki az ügy miatt nem csökkent a népszerűsége.



Ha most tartanák a francia elnökválasztást, az első fordulóban Marine Le Pen végezne az élen, s jóllehet a második fordulóban vesztésre áll, hátránya napról napra csökken a riválisával szemben.



Az Európai Unió csalás elleni hivatala (OLAF) még tavaly augusztus elején jelezte az Európai Parlamentnek, hogy közel 340 ezer eurót kell visszakövetelni Marine Le Pentől. A testülethez 2015 márciusában fordult az EP, miután kiderült, hogy az FN mintegy húsz olyan embert is foglalkoztat, akik az EP-ben asszisztensként kapnak fizetést, munkavégzésük helye viszont az FN központja, és nem az EP.



Az ügyben a párizsi ügyészség december 15-én indított előzetes eljárást hivatali visszaélés, bűnszövetkezetben elkövetett csalás, hamisítás és eltitkolt munka gyanújával.



Marine Le Pen teljes egészében tagadja a vádakat, szerinte ugyanis "lehetetlen megkülönböztetni azt, hogy mi tartozik egy francia politikai személyiség melletti funkcióhoz, és mi a parlamenti asszisztensi munkához". "Minden olyan témát, amely érdekli a franciákat, megvitatnak az Európai Parlamentben" - mondta korábban a tavaszi francia elnökválasztás egyik nagy esélyese.

MTI