Radioaktív sugárzást mértek Európa több pontján

2017. február 22. 22:55

Megnövekedett, de még az egészségügyi határérték alatti radioaktív sugárzást mérnek Európa több pontja felett január óta, forrása egyelőre ismeretlen.

A radioaktív jód-131 izotóp megnövekedett mértékű jelenlétét először januárban észlelték a norvég-orosz határon, azóta több európai ország felett is elterjedt. A hatóságok szerint elképzelhető, hogy egy gyógyszergyárban történt, be nem jelentett baleset okozza a sugárzást.



Noha januárban észlelték a jelenséget, finn és francia hatóságok csak most számoltak be a helyzetről. Bejelentették, hogy először Norvégiában észlelték a radioaktív értékkilengést, majd január végéig megjelent Finnországban, Lengyelországban, Csehországban, Németországban, Franciaországban és Spanyolországban.



Astrid Liland, a finn sugárvédelmi hatóság munkatársa elmondta, az ország legészakibb megyéjében, Finnmarkban januárban mért értéknövekedés nagyon alacsony volt, nem jelentett veszélyt sem az emberekre, sem a környezetre, ezért nem hozták nyilvánosságra.



Franciaország sugárvédelmi hatósága is azt közölte, hogy Európa talajszintjén a radioaktív jód-131 izotóp mértéke januári emelkedésének nincs egészségügyi vonatkozása, és azóta vissza is tért a normális szintre.



Egyelőre azonban nem tudni, mi okozta a megnőtt sugárszintet.



A jód-131 izotóp felezési ideje csupán nyolc nap, tehát jelenlegi észlelése a légkörben annak bizonyítéka, hogy nemrég szabadulhatott fel az izotóp - írja a Science Alert tudományos honlap.



Jelenleg a legvalószínűbb, hogy a forrás valahol Kelet-Európában lehet - egyes összeesküvés-elméletek szerint ez annak bizonyítéka, hogy Oroszország nukleáris tesztet hajtott végre az Északi-sarkvidéken.



"A mérések idején zord volt az időjárás, így nem tudjuk visszavezetni a sugárzást egy bizonyos helyszínre" - mondta el Liland. Hozzátette: a különleges izotópra tekintettel sokkal inkább elképzelhető, hogy valamilyen gyógyszerüzem hibájáról lehet szó, a jód-131 izotópot ugyanis széles körben használják a rák bizonyos típusainak kezelésére.



Nem ez az első ilyen eset: 2011-ben hasonló jelenséget figyeltek meg, melyről a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával készült, február 16-án bemutatott kutatásból kiderült, hogy a csillebérci Izotóp Intézet Kft. szűrőrendszerének hibája okozta a jód-131 izotóp szivárgását. Az intézet orvosi kezelések és kutatások céljára állítja elő radioaktív izotópok több változatát.



Azt, hogy atomerőműből származhat a sugárzás, akkor is gyorsan kizárták, mivel "abban az esetben más elemeket is találtak volna a levegőben" - fogalmazott 2011-ben Didier Champion, a francia sugárvédelmi hatóság akkori vezetője.



A jelenlegi sugárzáskilengés forrásának felkutatása továbbra is folyik, az amerikai légierő speciális, nukleáris robbanások észlelésére specializálódott repülőgépét is bevetették.

MTI