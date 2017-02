BL - Győzött a Juve és a Sevilla

2017. február 22. 23:18

Cserélni tudni kell - egyórás emberelőnyét kihasználva győzött a Juve

A több, mint egy órát emberelőnyben játszó Juventus két cserejátékosa góljával győzött 2-0-ra Portóban a Bajnokok Ligája szerdai nyolcaddöntőjének első mérkőzésén.

A korszakos kapusegyéniségek, az egyébként egymással remek viszonyt ápoló Iker Casillas és Gianluigi Buffon összecsapásaként beharangozott találkozón a portugál és az olasz csapat játékosai is megadták a tiszteletet a két idolnak. Udvariasan megközelítésben így tálalhatjuk, miért jelentettek oly kevés veszélyt a kapukra a felek.



Csupán néhány kósza próbálkozást említhetünk: fölé szálló Yacine Brahimi-szabadrúgás portói oldalon, utolsó pillanatban leszedett labda a helyzetbe kerülő Gonzalo Higuaín lábáról a másikon. Meg egy remek kifutás és becsúszva mentés Casillastól, aki épp saját rekordját írta tovább ezen a napon, mivel ez már a 163. fellépése volt az elitligában.



Csapattársának, Alex Tellesnek még közel sincs ekkora rutinja, amit 27. percben Stephan Lichtsteiner felvágásával igazolt csak igazán. Jószerivel lapot kért két perccel ezelőtt összeszedett sárgájára, amit meg is kapott, a Juve meg a jogos emberelőnyt a hátralévő bő egy órára.

A vendégek fölénye kidomborodott, de az első 45 percben Higuaín lövésén kívül nem kerültek közel a gólhoz, 30 másodperccel a lejárta után azonban Paulo Dybala pár centire járt tőle, a jobb oldali kapufát találta el.



A fordulást követően Dybala már be is talált, csakhogy lesről, igaz ha hagyja Mario Mandzujicnak a labdát, talán... Az 50. percre már ötször annyi pontos átadást számláltak a Zebrák, mint ellenfelük, de alighanem lejjebb adtak volna ebből, egy gólért cserébe. Miralem Pjanic Dybalával karöltve próbált színt vinni a türelmes adogatásokkal szőtt támadásokba, a hazaiak precízen megszervezett védekezése a pálya lényegi pontjain nem sok teret hagyott rá.



Aztán Sami Khedira nem sokat tévedett, Higuaín még kevesebbet, Casillasnak viszont továbbra sem kellett bravúrt bemutatnia, Buffon meg lehet, hogy már ébren sem volt.



A félidő derekán érkezett Marko Pjaca, és öt perc múlva megszerezte a vezetést a 21 éves horvát támadó (0-1). Daniel Alvesnek még ennyi sem kellett. A középkezdés előtt állt be a brazil jobb hátvéd, egy perc múlva, a 74.-ben pedig góljával maga idézte elő a következőt (0-2).

A Porto így nem tudta megtörni a Juventus elleni nyeretlenségét (most már 4 meccs, 3 vereség, 1 döntetlen), de alighanem többet bukott, mint a párharc első felvonását.



Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés:



FC Porto (portugál) - Juventus (olasz) 0-2 (0-0)

gólszerzők:Pjaca (72.), Daniel Alves (74.)

kiállítva: Alex Telles (Porto, 27.)

Sevilla-előny, Leicester-remény

A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőinek első mérkőzésén az Európa-liga "örökös bajnoka", a Sevilla fogadta hazai pályán a Premier League 2015/2016-os szezonjának "csodagyerekét", a Leicester City csapatát.

Mindkét együttes hatalmas lehetőség előtt áll, ugyanis aki továbbjut a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe, eddigi legjobb teljesítményét fogja elérni a sorozatban. Jorge Sampaoli, a Sevilla vezetőedzője, aki két mérkőzéses eltiltását tölti, elmondta a mérkőzés előtt, gyorsan meg szeretnék szerezni a vezetést, az első nagy lehetőség ehhez a kijelentéshez méltóan a Sevilla előtt adódott a 3. perc végén, de a távoli lövés elkerülte Kasper Schmeichel kapuját.



A hatodik minutumban saját játékosa tornáztatta meg a Leicester kapusát, de nagyobb baj nem történt a hazafejelt labdából. A 13. perc végén Wes Morgan a tizenhatoson belül szabálytalanul szerelte Joaquín Correát, a bíró büntetőt ítélt, azonban Kasper Schmeichel védte Correa lövését, méghozzá ki sem pattant róla a labda. A Sevilla hatalmas mezőnyfölényben játszott, aminek a 22. percben egy Sergio Escudero probálkozás lett a jutalma, azonban Schmeichel ismét hárítani tudott.



A 25. minutumban Vitolo okozott zavart a büntetőterületen belül, üggyel-bajjal az angol védők megoldották a szituációt, azonban néhány másodperccel később Pablo Sarabia fejesénél már Schmeichel sem tehetett semmit, a Sevilla megszerezte a vezetést. A gól után sem vett vissza lendületéből a spanyol csapat, az angol címvédő az első fél órában csak kereste a labdát, míg a Sevilla sorra dolgozta ki a helyzeteket. A 37. percben Correa 25 méterről próbálkozott, azonban a Rókák hálóőre erre a löketre is odaért. Az első félidő végére leült a játék, a Sevillának egy utolsó rohamra futotta a hosszabbításban, Vitolo fejese azonban elkerülte a kaput és a spanyolok egygólos előnyével mehettek öltözőbe a csapatok.



A második félidőt a Leicester kezdhette, azonban nem telt el 5 másodperc és a Sevilla egyből megszerezte a labdát. A Rókak a második játékrész első perceiben eljutottak egy távoli lövésig, ami az első 45 perc alatt is pont ennyiszer sikerült, azonban a löket elkerülte Sergio Rico kapuját. Az 50. percben már a Sevilla rohamozott, aminek Samir Nasri távoli bombája vetett végett, a nézőtéren landolt a játékszer.



A spanyolok folyamatos nyomás alatt tartották Schmeichel kapuját, úgy tűnt a Leicester az öltözőben sem talált ellenszert a Sevilla játékára. Kényszerű cserét kellett végrahajtania a spanyolok másodedzőjének, Clément Lenglet sérülésre hivatkozva elhagyta a pályát, őt Daniel Carrico váltotta. A Leicester az 58. percben kiegyenlített, de csak a cserék tekintetében, Demarai Gray érkezett Ahmed Musa helyére. Mariano Ferreira hibáját Danny Drinkwater próbálta gólra váltani, de távoli lövését egy védő blokkolni tudta. Ismét a Sevilla percei következtek, Stevan Jovetics fantasztikus labdaátvételét követően Correának passzolt, aki öt méterről a felső léc alá bombázott.



A kétgólos előny tudatában a Sevilla több teret engedett a Rókáknak, akik egy stílusos támadást követően a 73. percben szépíteni tudtak. Annak a Jamie Vardynak sikerült betalálnia, aki eddig a Bajnokok Ligájában gólképtelen volt, az idegenben szerzett találattal pedig visszatértek a Leicester reményei. A szépítő gól mindkét együttest feltüzelte, öldöklő küzdelem kezdődött a pályán, azonban egyik csapatnak sem sikerült gólt szereznie a mérkőzés hajrájában. Daniel Amartey a 88. percben Marc Albrightont váltotta, majd a cserét követően a Sevilla szögletből veszélyeztetett, de Nasri beadását Adil Rami a lécre fejelte. A három perces hosszabbításban Carrico egy sárga lapot még begyűjtött a középpályán, de az eredmény már nem változott, a Sevilla 2-1-es előnnyel várhatja az angliai visszavágót.



Claudio Ranieri, az angol címvédő "hadvezére" az összecsapást megelőzően elmondta, tizenegy gladiátort akar látni a pályán, azonban játékosai csak Vardy találata után eszméltek, ami késeinek bizonyult, igaz az idegenben lőtt góllal hazai pályán a Rókáknak egyáltalán nem reménytelen a helyzete.



Sevilla FC: Sergio Rico(kapus), Mariano Ferreira, Samir Nasri, Joaquín Correa, Steven N'Zonzi, Stevan Jovetics, Pablo Sarabia, Sergio Escudero, Vitolo(csapatkapitány), Adil Rami, Clément Lenglet, Jorge Sampaoli(vezetőedző)



Leicester City: Kasper Schmeichel(kapus), Danny Drinkwater, Wes Morgan(csapatkapitány), Robert Huth, Ahmed Musa, Jamie Vardy, Marc Albrighton, Danny Simpson, Wilfred Ndidi, Riyad Mahrez, Christian Fuchs, Claudio Ranieri(menedzser)



Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés:



Sevilla (spanyol)-Leicester City (angol) 2-1 (1-0)

gólszerzők: Sarabia (25.), Correa (62.), illetve Vardy (73.)

m4sport.hu