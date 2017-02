Fa Nándor: úgy éreztem, soha nem lesz vége

2017. február 22. 23:55

Fa Nándor szerint a fegyelmezett versenyzésnek és a jó időjárási taktikának köszönhető, hogy 100 napon belül, és a várakozásait messze felülmúló nyolcadik helyen ért célba a Vendée Globe szóló földkerülő vitorlásversenyen.

A magyar hajós szerdai sajtótájékoztatóján felidézte felkészülését a rajtig, hangsúlyozva, hogy odáig mindent edzésként fogott fel, még a Barcelona World Race földkerülő viadalt is, amelyen az új-zélandi Conrad Colman volt a társa - utóbbi még nem futott be a Vendée Globe-on. Felidézte, hogy azért vágott neki ismét a versenynek, mert 1996-ban benne maradt "egy nem teljesült vágy". Akkor tankhajóval ütközött, valamint elektronikai és tőkesúly problémái miatt fel kellett adnia a küzdelmet.

Fa a 2012 óta eltelt évekből minden pillanatot edzésnek tekintett a 2016–17-es Vendée Globe-ra, és dolgozott benne, hogy feledtesse az 1996–97-es kudarcot, amikor háromszor kellett elrajtolnia különféle, rajta kívül álló, technikai okok miatt.

„Úgy álltam neki, hogy száz napon belül képes vagyok teljesíteni a távot, sikerült is, bőven. Vannak a mezőnyben azonban olyanok, akik a hajójuk alapján szintén képesek lettek volna e lélektani határ átlépésére, mégsem jött össze” – utalt arra, hogy ebben a versenyben a tapasztalatnak és az óceánvitorlázó tudásnak is igen nagy szerepe van.

Elmondta, tisztában volt vele, hogy a 29 fős mezőnyből a hajók fele gyorsabb, mint a magyar tervezésű és építésű Spirit of Hungary, de azzal is számolt, hogy ezek egy része nem bírja majd az óceáni igénybevételt.

A versenyző felidézte a hajó építésének fontosabb lépéseit, a Velencei-tó partjától, Paulovits Dénes műhelyétől Székesfehérváron át az óceáni körökig. Mesélt a Conrad Colmannel közös megpróbáltatásokról a Barcelona World Race-en, az ezt követő transzatlanti árbóctöréses megméretésről többször is megemlékezett – „az az árbóc ott van Madeira mellett 4000 méter mélyen” –, de csak azért, hogy elbüszkélkedjen vele: a mostani, saját elképzelései szerint kialakított árbócra egyszer sem kellett felmásznia.







"Sok történet szól arról, hogy egy hajó ufóval, vagy valami ismeretlen tárggyal ütközött. A jelek azonban arra utalnak, hogy ezek a hajók egyszerűen nem bírták az óceáni hullámzást." - fogalmazott.

„Az én utam aszerint zajlott, amit elképzeltem – tért vissza saját magára a sportember, akinek bele kellett tanulnia a meteotaktikába. – A hajónak van egy sebességpotenciálja, de ez önmagában nem elég ahhoz, hogy igazán jó teljesítményt lehessen menni. Fontosabb ennél, hogy merre vitorlázunk, hogyan használjuk ki a ciklonokat. Professzionális előrejelzéseim voltak, akkor töltöttem le, amikor akartam, naponta egyszer érdemes.”

A még most is versenyben lévő Conrad Colmannel egymás ellen is versenyeztek, az új-zélandi sportoló szerinte egy idő után nem tudta elviselni, hogy ő gyorsabb nála, és „tankönyvekben ellenjavallt” módszerekhez nyúlt, sebességben akarta visszanyerni a rossz útválasztással szerzett hátrányt, ami megbosszulta magát. Colman sorra vesztette el vitorláit, míg végül Portugáliától nem messze árbócát is, most egy zsebkendőnyi vitorlával igyekszik befejezni a versenyt – amihez Fa Nándor nagyon drukkol.



Az út megpróbáltatásairól elmondta, hogy a Horn-fok felé öt hétig folyamatosan zúdult a víz a hajójára, "nem lehetett úgy kimenni a fedélzetre, hogy egy hullám ne vágja nyakon az embert". Bár már két hete befutott, elárulta, hogy még mindig zsibbadt az összes lábujja, tapasztalatai szerint fél év kell, mire újra teljesen érzi majd a lábát.



Az utolsó éjszaka havas esőben, 50 csomós szélben, sötétben hajózott a cél felé, s úgy érezte, a versenynek soha nem lesz vége.



"Elképesztően elfáradtam" - tette hozzá.



Fa Nándor kiemelte a meteotaktika fontosságát, hogy nem vállalt kockázatot. A Falkland-szigetek közelében például "keresztbe ment a pályán", ezért 800 mérföldes előnye 400-ra csökkent a mögötte haladókkal szemben, akik a rövidebb utat választották. De tudta, hogy ők hamarosan egy szélhiányos területre érkeznek, míg ő a ciklon elvonultával jó széllel hajózhat. Ez be is jött, így hamarosan újra növelte előnyét, s nyolcadik helyét már nem veszélyeztette senki.



"A komputer határozza meg, mikor milyen vitorlát kell használni. Az ember általában a komfortzónáján kívül tevékenykedik, így az érzékei becsapják." - nyilatkozott.



A novemberben indult versenyen Fa Nándor 93 nap 22 óra 52 perc és 9 másodperc alatt vitorlázta körbe a bolygót, s lett ezzel nyolcadik a 29 fős mezőnyben, melyben előtte csak a második brit Alex Thomson volt nem francia.



A győzelmet Armel Le Cléach rekordidővel szerezte meg: az új csúcs 74 nap 3 óra 35 perc 46 másodperc.



MTI nyomán