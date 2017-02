Fehér Ház: az amerikai-mexikói viszony "fenomenális"

2017. február 23. 08:41

Sean Spicer, a Fehér Ház szóvivője szerdán "fenomenálisnak" minősítette a köztudomásúan megromlott amerikai-mexikói viszonyt.

A szóvivő Rex Tillerson külügyminiszter és John Kelly belbiztonsági miniszter csütörtökön kezdődő mexikói tárgyalásai előtt minősítette "fenomenálisnak" a két ország viszonyát, majd még hozzátette: szerinte Enrique Pena Nieto mexikói elnöknek valószínűleg ugyanez a véleménye. Pena Nieto a múlt hónapban az amerikai-mexikói határra tervezett fal építésének bejelentése miatt lemondta washingtoni látogatását.



Sajtótájékoztatóján Sean Spicer leszögezte, hogy a washingtoni kormánynak "nagyon egészséges és robusztus" a kapcsolata a mexikói kormánnyal, és szerinte "hihetetlen és robusztus párbeszéd van a két nemzet között" is.



A Fehér Ház értékelése eltér attól, amit Luis Videgaray mexikói külügyminiszter hangoztatott szerdán egy interjújában. Videgaray egyrészt leszögezte, hogy Mexikóváros nem fogad el egyoldalú lépéseket Washingtontól, másrészt pedig bejelentette, hogy országa segítséget kér majd az ENSZ-től az Egyesült Államokban élő mexikóiak számára.



Rex Tillerson és John Kelly személyében az amerikai kormányzat két kulcsfontosságú politikusa tárgyal Mexikóban, s a Fehér Ház szóvivője felhívta a figyelmet, hogy már önmagában ez a tény is "jelképes jelentőségű".



A két amerikai politikus - a Fehér Ház közlése szerint - a mexikói elnök mellett tárgyal még a kül- és a belügyminiszterrel, a pénzügyminiszterrel és a védelmi miniszterrel is. A tárgyalásokon várhatóan a bevándorlásról, a kábítószer-kereskedelemről és az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény (NAFTA) Trump elnök által szorgalmazott újratágyalásáról esik majd szó.

MTI