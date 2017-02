Olimpia - politikai ügyet csináltak egy nemzeti ügyből

2017. február 23. 10:31

Kósa: egy eleve vesztes ügybe hajszoltuk volna bele magunkat

Egy eleve vesztes ügybe hajszoltuk volna bele magunkat - mondta a 2024-es budapesti olimpiai pályázat visszavonásáról Kósa Lajos, a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője csütörtök reggel az ATV Start című műsorában.

A politikus elmondta: legkorábban július 16-ára lehetett volna kitűzni a helyi népszavazást, de ha "az időhúzásban érdekeltek" élnek a fellebbezési lehetőségekkel, akkor csak októberben lehetett volna azt megtartani. A lobbizást késő lenne elkezdeni már májusban is, emellett a pályázat győzteséről szeptemberben dönt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, így egy "eleve vesztes ügybe hajszoltuk volna bele magunkat" - fogalmazott.



Kérdésre válaszolva Kósa Lajos arról is beszélt: ha tavaly írtak volna ki népszavazást az olimpiáról, akkor a pályázat beadásának határidejéről maradtak volna le. A pályázat beadásakor is ki lehetett volna írni a népszavazást, de ha olyan ügyről akar valaki népszavazást tartani, "amiről teljes a politikai konszenzus, akkor azt nagyon meg kéne indokolni, hogy miért" - tette hozzá.

CÖF-szóvivő: politikai ügyet csináltak egy nemzeti ügyből

Politikai ügyet csinált egy nemzeti ügyből a Momentum Mozgalom - mondta ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Civil Összefogás Fórum (CÖF) szóvivője az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában.

A szóvivő szerint a Momentum Mozgalom célja a helyi népszavazással, illetve az ehhez kapcsolódó aláírásgyűjtéssel a saját népszerűsítése volt, semmint "a valódi olimpiai kezdeményezéssel kapcsolatos fejlesztések, illetve beruházások megtorpedózása vagy a sport ünnepének megakadályozása".



Úgy vélte, a népszavazás kezdeményezőinek egy "alattomos, nemtelen eszközökkel teli kampánnyal sikerült egy nemes kezdeményezést megfúrni".



Az alkotmányjogász egy kérdésre válaszolva elmondta: a népszavazásra vonatkozó jogszabályok kifejezetten nem tárgyalják azt az esetet, amikor - mint most a pályázat visszavonásával - megszűnik a népszavazás oka, azonban a bírói gyakorlat már kialakította az eljárásrendet. Eszerint a Fővárosi Választási Irodának ellenőriznie kell az összegyűjtött aláírásokat, a Fővárosi Közgyűlés népszavazás kiírásáról szóló döntése ellen pedig a bírósághoz lehet fordulni. Jelezte: az eljárás végén várhatóan nem fog sor kerülni a helyi népszavazásra.



Múlt pénteken a Momentum Mozgalom 266 151 aláírást adott le az olimpiával kapcsolatos népszavazás érdekében. A kormány, a főváros vezetése, a Fidesz elnöksége és a Fidesz-frakció szerda este bejelentette, hogy a budapesti olimpiai pályázat visszavonását javasolja a Magyar Olimpiai Bizottságnak és a fővárosnak, mert megszűnt a rendezés kérdésében eddig meglévő konszenzus.





A kormány, a főváros vezetése, a Fidesz elnöksége és a Fidesz-frakció szerda este jelentette be, hogy a budapesti olimpiai pályázat visszavonását javasolja a Magyar Olimpiai Bizottságnak és Budapestnek, azzal indokolva a döntést, hogy megbomlott a nemzeti egység a pályázat ügyében.

MTI