Embercsempésznek álltak a visszatoloncolt migránsok

2017. február 23. 10:39

Hihetetlen elszántságot tapasztaltak a Migrációkutató Intézet munkatársai belgrádi terepmunkájuk alkalmával az ott tartózkodó migránsok körében - jelentette ki Sántha Hanga vezető kutató az M1 Ma reggel című műsorában.

Számukra nem elrettentő egy-két határzár, feltett szándékuk, hogy mindenképp elérjék Nyugat-Európát. A két legnagyobb célország még mindig Németország és Svédország, és nem tántorítják el őket sem a belgrádi embertelen körülmények, sem a cudar időjárás, sem a lezárt határok – tette hozzá.

Mint mondta: beszéltek olyan migránsokkal, akik többször, akár tízszer is próbáltak átjutni a magyar határon. Hiába tudják, hogy ez egy lezárt lehetőség számukra, olyan bizalommal vannak az embercsempészek irányában, hogy a kezükbe helyezik a jövőjüket – fogalmazott.

Nagyon sok pénzbe kerül egy ilyen út: Kabultól Franciaországig például akár 11 ezer eurót is elkérnek, és Pakisztánból is nagyjából ekkora összeg fejében jutnak el a migránsok Európába. Ezt a pénzt, mi, európaiak is nehezen tudnánk letenni az asztalra. Ez egy óriási befektetés az adott családnak, ezért óriási nyomás alatt vannak, és mindenképp el akarnak jutni a célországba – magyarázta.

Hangsúlyozta: néhány sikertörténet sokkal jobban befolyásolja őket, mint az a tény, hogy egy adott országból akár több tízezer személyt is visszatoloncolnak. Belgrádban egyébként sok olyan embercsempész van, akit korábban visszatoloncoltak valamelyik nyugat-európai országból. Rájöttek, hogy ez egyfajta iparág, mellyel ők foglalkozhatnának – jegyezte meg.

Beszélt arról is, hogy a No borders nevű anarchista szervezet plakátokat ragasztott fel azokban a belgrádi raktárépületekben, melyekben migránsok szállnak meg. Többször felbujtották a menedékkérőket, hogy tüntessenek, illetve induljanak neki a határnak. Tavaly októberben is vélhetően ennek a szervezetnek az aktivistái vették rá a Belgrádban rekedt migránsokat, hogy menjenek a magyar határnak – magyarázta.

A kutatók egyébként próbálták feltérképezni, a migránsok mennyire vannak tisztában azzal, mit jelent a valóságban egy határ. Azonban az a kép él bennük, hogy túl vannak már 4-5 határátlépésen, és már csak a magyar vagy a horvát van hátra. Nyugat-Európáról pedig azt gondolják, egy olyan térség, ahol teljes mértékben határok nélkül lehet mozogni – mondta Sántha Hanga.

hirado.hu - M1 Ma reggel