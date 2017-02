Magyar sikerek a Dublin Craft Beer sörversenyen

2017. február 24. 19:01

Huszonhárom magyar sört díjaztak a Dublin Craft Beer Cup elnevezésű írországi kézművessör-versenyen, amelyen a nagydíjat is egy magyar sörfőzde, a Horizont kapta.

Az Alltech Brews and Food Fair keretében meghirdetett európai versenyre 370 sört neveztek, Magyarországról 10 sörfőzde 44 sörét - írja az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében a szintén díjazott HopTop Sörfőző Kft., amely szerint az eredmény - 2 aranyérem, 7 ezüstérem és 14 bronzérem - hatalmas elismerése a Magyarországon előállított kisüzemi sörök kiváló minőségének.

A nagydíjas a Horizont sörfőzde Saison Witbier búzasöre lett, amely a Fűtőház sörfőzde 327-139 nevű stout sörével együtt kapott aranyérmet a 28 fős nemzetközi zsűritől.

A Fűtőház, a Hopfanatic, a HopTop, a Mad Scientists, a Mecénás Sörműhely és a Synthesis Brewing Co. ezüst- és bronzérmes sörökkel is büszkélkedhet. Az Etyeki Sörmanufaktúra, a Monyo Brewing co. és a RothBeer söreit pedig bronzéremmel jutalmazták.

"Korábban a stoutok uralták ezt a versenyt, ma a legmagasabb minőségi szinteket is megütő, más típusú sörök versengenek a legjobb helyezésekért" - idézi a közlemény Gearóid Cahillt, a Dublin Craft Beer Cup főbíróját és az Alltech sörfőzési tudományokkal foglalkozó európai igazgatóját.

A nagydíjat a csütörtök esti dublini eredményhirdetésen adták át, az arany-, ezüst- és bronzérmeket Budapesten vehetik majd át a díjazott sörfőzdék.

mti