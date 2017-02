Két ember már tudja, kik kapják idén az Oscarokat

2017. február 24. 19:35

Pénteken összeszámolták a szavazatokat, már megvannak a 89. Oscar-gála nyertesei, de a titok őrei ezt semmi kincsért sem árulnák el.

Valószínűleg senki sem hallott még Martha Ruizról és Brian Cullinanról, nem szerepelnek a magazinok címlapján és nem forgattak Hollywoodban, mégis ők az Oscar-díjátadó legfontosabb személyei. Ugyanis ők azok, akik megszámolják és összesítik az amerikai filmakadémia tagjainak leadott szavazatait, és megállapítják, hogy a 24 kategóriában ki kapja az Oscart.

Az Oscar-estén ők már a vendégek előtt végigvonulnak a Dolby Színház előtti vörös szőnyegen, mindketten aktatáskát visznek, a táskákban mindkettejüknél ott lesz egy-egy szett a győztesek nevét tartalmazó borítékokból.

Martha Ruiz és Brian Cullinan a nyertesek nevét rejtő táskákkal. Forrás: Twitter

“Megkérdezték tőlem, hogy mit élvezek a legjobban az egészből: hát azt, amikor a kocsival a színházhoz hajtok, mert olyan izgalmas, hogy mindenki csak találgatja, hogy kik lesznek a győztesek, de persze én addigra már pontosan tudom” – idézte a BBC News Ruizt. Hozzátette: a környezetében mindenki tudja, hogy semmit sem árulhat el, és ezt tiszteletben is tartják, még ha alkalomadtán tréfálkoznak is vele.

Ruiz és Cullinan – a PwC vállalat partnerei – azonnal megkezdték a voksok számlálását, ahogy kedden a szavazás lezárult. A győzteseket a filmakadémia hétezer tagja választja ki, akik postai úton vagy elektronikus formában küldték be szavazólapjaikat. A legtöbben manapság már az utóbbit választják – mondta el Ruiz.

Bár 24 kategória győzteseit kell megállapítaniuk, a szavazatszámlálás teljesen manuálisan történik, nem használnak számítógépet. “Ahogy a szavazás lezárul, mindent kinyomtatunk, és kezdődik a manuális eljárás. Ennek számos oka van: egyebek mellett biztosak akarunk lenni, hogy az eredmények sem egy rendszerben, sem egy számítógépen nem maradnak benne” – magyarázta Ruiz.

A számolásban három-négy kollégája is segít Ruiznak és Cullinannak, ám ők csak részadatokat számolnak, az összesítést, amit többször is átszámolnak, csak a két megbízott végezheti.

A győztesek listáját péntekre állították össze, aztán mindketten megtanulják kívülről is, arra az esetre, ha bármi történne a borítékokkal. Az ő feladatuk, hogy a győztesek nevét a megfelelő kategória borítékjába tegyék, majd a borítékokat a cég pecsétjével lezárják. Két sorozatot készítenek, hogy az Oscar-gálán mindkettejüknél legyen egy, majd egy ismeretlen helyre zárják a borítékokat a nagy estéig.

A biztonsági protokollhoz tartozik, hogy a díjátadó napján külön és más útvonalon jutnak el a Dolby Színházhoz. Mindkettőjüknek van biztonsági kísérete is, akik Ruiz szerint nem is őket, hanem az értékes táskát védik. A megfelelő borítékot csak másodpercekkel az előtt adják oda a színfalak mögött a díjat átadóknak, hogy azok színpadra lépnének. Minden eshetőségre készen a kulisszák mögött is két helyen tartózkodnak, egyikük a színpad bal oldalán, másikuk a jobb oldalon.

Ruiz azt is elmesélte, hogy a vörös szőnyegen végigvonulva persze sokan tréfálkozva faggatóznak. Felidézte, hogy 2014-ben Cate Blanchett próbálta elvenni játékosan a táskát Cullinantól, abban az évben a színésznő meg is kapta az Oscart a Blue Jasminért. Cullinan azonban egy percre sem engedte ki a kezéből a táskát a kötélhúzás alatt.

mti