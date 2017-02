Médianéző: „sikertelenségi spirálba” került a Jobbik

2017. február 25. 12:28

Drámai fordulat következett be a Jobbik támogatottságát illetően 2015 nyarán, azóta nem talál magára a párt, melyben egyfajta sikertelenségi spirál alakult ki – jelentette ki Boros Bánk Levente, a Médianéző igazgatója az M1 Ma Este című műsorában.

Kezdetben a migrációs válságot meg tudták lovagolni, el is bízták magukat, azt hitték, a csillagokig emelkednek, csakhogy a kormány meghozta a szükséges intézkedéseket, ami visszafordította a Jobbik népszerűségének növekedését. Ez vitte arra Vona Gábort, hogy megpróbálja a néppártosodást a cukiságkampánnyal kiegészítve – tette hozzá.

Azonban azt látjuk, egyik sem jött be. Sem a néppártosodás, sem az ehhez kapcsolódó szervezeti átalakítás, miszerint a belső politikai ellenfeleit lemészárolta. Ez egy cselekvési spirálba vitte Vona Gábort, és kapkodást látunk, ami nem csak a kétségbeesésnek köszönhető, hanem annak is, hogy a pártelnök túl magasra tette a lécet, amikor azt mondta, ha 2018-ban nem nyer a Jobbik, akkor lemond. Vagyis saját politikai jövőjét tette függővé a párt sikerétől – magyarázta.

Beszélt arról is: a „G-nap” után Simicska Lajos médiája egyre többet kezdett el foglalkozni a Jobbikkal, és pozitív színben tüntette fel a pártot. Azoknak azonban, akik a Simicska-Orbán-különválást követően továbbra is Orbán Viktort tartják szimpatikusabbnak, nem biztos, hogy jól cseng, ha Simicska Lajos Vona Gábort támogatja – jegyezte meg.

Annak kapcsán, hogy az ATV-ben egy hosszú portréműsort mutattak be Vona Gáborról, és „emberarcúnak” mutatták be, noha korábban „patás ördögnek” festették le, azt mondta: ez az ellenzéki oldalon tapasztalható elbizonytalanodásnak tudható be. A korábban az MSZP-hez és az SZDSZ-hez köthető értelmiségiek egy része is úgy nyilatkozott az eddig radikális jobboldalinak tekintett, lenácizott Vona Gáborról, hogy támogatható a politikája.

Mindezt Boros Bánk Levente szerint az Orbán Viktor és a Fidesz elleni ellenszenv, helyenként gyűlölet motiválja.

Szólt arról is, hogy Vona Gábort egyre többen bírálják nemcsak a saját pártjából, hanem támogatói köréből is. Nagy kérdés, hogy azokat, akiket most elveszít, ki tudja-e pótolni baloldalról, a bizonytalanok közül. Ha így marad minden a baloldalon, hogy a pártok külön-külön indulnak, ráadásul megjelent a Momentum is, ez a Jobbikra nagyon nagy veszélyt fog jelenteni – prognosztiozálta.

mti