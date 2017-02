Az LMP népszvaztatna - nem érti

2017. február 25. 13:26

A kormány csak a tegnapi napon két nagyon komoly indokot adott arra, hogy miért népszavazáson kell dönteni a paksi beruházásról. Egyrészt a Miniszterelnökség továbbra is megpróbálja teljes titokban tartani a több ezer milliárdos beruházás minden részletét: Szél Bernadett ugyan egy titokszobában megtekinthette a szerződéseket, de az általa készített jegyezetekből a titkosnak minősített részletek kitakarása után csak szinte teljesen fehér lapok maradtak. Márpedig pontosan tudjuk, hogy ha ez a kormány el akar titkolni valamit, akkor az nem az évszázad üzlete, hanem az évszázad lenyúlása.

Szintén ezt bizonyítja, hogy a Miniszterelnökség egy írásbeli kérdésünkre adott válaszából kiderül, hogy a le sem hívott orosz hitel rendelkezésre állási díja már több mint egymilliárd forint volt. A kormány tehát egy olyan hitelt akar az évszázad üzleteként eladni, ami már akkor is egymilliárd forintba kerül, amikor még fel sem vesszük.

A kormány továbbra is titkolózik és szórja a pénzt a fölösleges, az ország függetlenségét súlyosan veszélyeztető paksi beruházásra. Az LMP szerint elfogadhatatlan, hogy a Fidesz az emberek akarata ellenére, őket meg sem kérdezve próbálja belekényszeríteni az országot egy, a gyerekeink jövőjét is meghatározó beruházásba. A párt határozott álláspontja szerint a paksi beruházásról minél előbb népszavazáson kell dönteni, mert csak így lehet megállítani az értelmetlen pénzszórást.

Ungár Péter

LMP elnökségi tag

AK: nem kezdeményezhető népszavazás Paksról

Az Alapjogokért Központ szerint az LMP által kezdeményezett népszavazás nemzetközi szerződésre, illetve abból fakadó kötelezettségre vonatkozik, azt érintő kérdésben pedig az alaptörvény - a korábbi alkotmányéval megegyező - szabályai alapján népszavazás nem tartható.

Az LMP pénteken jelentette be, hogy népszavazást kezdeményez a paksi bővítésről, az erről szóló kérdést hamarosan benyújtják a Nemzeti Választási Bizottsághoz.

Szánthó Miklós, a központ elemzője az MTI-hez eljuttatott összegzésében rámutatott: az alaptörvény a nemzetközi szerződésre irányuló népszavazási kezdeményezéseket tiltott tárgykörnek minősíti. A paksi beruházásról és bővítésről pedig kétoldalú, magyar-orosz nemzetközi egyezmények szólnak, melyeket az Országgyűlés törvény formájában a magyar jogrend részévé is tett. Ennek kapcsán az Alkotmánybíróság (Ab) korábban megállapította, hogy nemcsak olyan kérdés nem bocsátható népszavazásra, amely hatályos nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségre vonatkozik, hanem olyan sem, mely az e kötelezettséget is tartalmazó törvények tartalmára vonatkozna - írta.

Kiemelte: az LMP kérdése kétszeresen is "fennakad" az alkotmányossági rostán, ugyanis szembemegy a nemzetközi kötelezettséggel és az azt tartalmazó magyar törvényekkel is.

Kitért arra is, hogy a tervezett beruházás a jelenlegi 2000 MW-os atomerőművi összkapacitás helyébe többet, 2400 MW-nyit "helyezne", ráadásul úgy, hogy egy ötéves átmeneti időszakban a régi és új blokkok párhuzamosan működnének 4400 MW-os kapacitással. Ezen kapacitásbővítés pedig csak úgy lenne "kikerülhető", ha az LMP-s kezdeményezéssel "összhangban" Magyarország felmondaná a hatályos nemzetközi szerződéseket vagy tartalmukat megváltoztatná - mutatott rá Szánthó Miklós, hozzátéve: ezt azonban az Ab gyakorlata szerint ugyanúgy tilos referendum útján kezdeményezni.

Felidézte, hogy hasonló, a paksi bővítéssel összefüggő kezdeményezések voltak már 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban is, de a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) és a bíróságok valamennyi esetben megtagadták azok hitelesítését. Az NVB vélelmezhetően most is így fog tenni; ha mégsem, akkor döntése megtámadható a Kúrián, majd végső esetben az Alkotmánybíróságon - írta.

MTI

Továbbra sem értik - A falig mennének egy népszavazásért

Az LMP álláspontja szerint nem igaz, hogy az atomerőmű-bővítésről ne lehetne népszavazást tartani. Egy ország energiapolitikája nem lehet nemzetközi üzleti szerződés kérdése, annak minden körülmények között a nemzeti szuverenitás tárgykörébe kell tartoznia. Különösen igaz ez a nukleáris energia használatára, amelynek generációkon átívelő gazdasági, környezeti és egészségügyi kockázatai vannak.

Sem az új blokkok üzemeltetésére, sem az összes atomerőművi áramtermelő kapacitás mértékére nincs olyan rendelkezés orosz-magyar államközi szerződésekben, amelyet az LMP által javasolt népszavazási kérdés sértene.

Magyarország szuverenitásának része, hogy szabadon eldönthetjük, milyen energiatermelő technológiát és létesítményeket engedünk be. Nincs olyan jogállami szempont, ami azt igazolná, hogy ennek a kérdésnek az eldöntésében egy idegen államnak nagyobb szava lehet, mint a terheket és a kockázatokat viselő magyar embereknek.

A költségvetés pedig a paksi bővítéssel kapcsolatban egy szempontból mértékadó: mondja meg a kormány, hogy mégis mire költ el pár év alatt több mint százmilliárd forintot, úgy, hogy még egy kapavágás sem történt.

Az LMP határozott álláspontja szerint a magyar embereknek joga van a generációk sorsát meghatározó paksi bővítésről népszavazáson dönteni és ennek kikényszerítéséért elmegyünk a falig, vagy ha szükséges akár azon is túl.

Szél Bernadett, társelnök-frakcióvezető

Ungár Péter, elnökségi tag

LMP

LMP, MTI