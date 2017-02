Új pártot alapítottak az olasz DP-ből távozó politikusok

2017. február 25. 19:24

Demokraták és Progresszívek Mozgalma néven alapítottak új pártot szombaton az olasz Demokrata Párt (PD) baloldali szárnyának szakadár tagjai, akik a PD-t vezető Matteo Renzi politikáját ellenezve léptek ki a pártból.

A párt teljes neve 1. cikk - Demokraták és Progresszívek Mozgalma (Articolo 1 - Movimento Democratici e Progressisiti). Az elnevezés az olasz alkotmány első cikkére utal, mely szerint Itália a munkán alapuló köztársaság.



Mindenekelőtt a munkahelyteremtést és a fiatalokat tartjuk szem előtt - hangoztatta Roberto Speranza, az új politikai formáció egyik alapítója, a PD egykori képviselőházi elnöke, aki a szintén korábbi PD-politikus Enrico Rossival, Toszkána tartományi elnökével és Arturo Scottival, a Baloldal volt politikusával jelentette be az új párt megalakulását.



Speranza hozzátette, hogy az új csoport célja az olasz balközép újjáépítése. A párthoz a PD úgynevezett Renzi-ellenes, baloldali szárnyának tagjai csatlakoznak, akik egymás után hagyják el egykori pártjukat. Az új párthoz csatlakozott Massimo D'Alema volt kormányfő, Pier Luigi Bersani, a PD volt főtitkára, valamint Vasco Errani, akit Matteo Renzi tavaly szeptemberben nevezett ki kormánybiztosnak a földrengés sújtotta közép-olaszországi térség újjáépítésére.



Elemzők már 9 százalékra becsülik az új baloldali párt esetleges választási támogatottságát.



Az új párt a római képviselőházban és a szenátusban is külön frakciót alakít.



Matteo Renzi egy héttel ezelőtt jelentette be lemondását a PD főtitkári tisztéből, egyidejűleg azonban ismét jelöltette magát ugyanerre a tisztségre, vagyis nem kíván megválni a párt vezetésétől. A PD baloldali szárnya viszont Renzi távozását sürgette. A PD április 30-án tartja a főtitkárválasztást. A Demokraták és Progresszívek Mozgalma még nem jelentette be, hogy ki lesz a párt vezetője.



A Corriere della Sera című olasz napilap szombati felmérése szerint a választók 80 százaléka úgy véli, hogy személyi leszámolás ment végbe a pártban, és 58 százalék szerint a pártszakadás gyengítette Matteo Renzit.

MTI