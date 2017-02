Bakondi: az unió célszerűtlen intézkedésbe fog bele

2017. február 25. 21:33

A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint az unió egy újabb átgondolatlan és célszerűtlen intézkedésbe fog azzal, hogy minden uniós állampolgárt teljes körűen ellenőrizni kell a schengeni határokon.

Bakondi György az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában elmondta, eddig a schengeni határon az útlevél felmutatása is elegendő most, a későbbiekben viszont minden átlépőt le kell ellenőrizni az adatbázisokban is,ó.



Ez azt jelenti, hogy Ukrajna, Románia, Szerbia és Horvátország felé a be- és kilépő forgalomban a csúcsidőszakokban jelentős torlódásra kell számítani. Jelezte ugyanakkor, hogy van a szabályban egy "homályos utalás" arra, hogy az intézkedés ideiglenesen felfüggeszthető.



Megjegyezte, ebből is látszik, hogy az intézkedés nem teljes átgondolt és a fő célt, a terroristák távol tartását ez sem tudja meg beteljesíteni.

MTI