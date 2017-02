HÖOK - indul a diákkedvezmények rendszere

2017. február 25. 21:42

Március elején indul a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) által szervezett diákkedvezmények rendszere, amely a felsőoktatási hallgatókat leginkább az egészséges életmód, a sportolás és a kulturális élet felé igyekszik terelni - jelentette be a HÖOK elnöke szombaton Székesfehérváron.

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán megrendezett közgyűlésükön Gulyás Tibor emlékeztetett: éppen egy éve jelezték az oktatási kormányzat felé, hogy átvennék a diákkedvezmények rendszerének szervezését, majd fél évvel később aláírták az erről szóló megállapodást. Hozzátette: a szükséges fejlesztések készek, az adminisztrációs feltételek adottak, így márciustól a rendszer használható.



Az érdekképviseleti szervezet elnöke közölte, hogy a kedvezményrendszert az ifjúság bevétel-kiadás kutatása alapján állították össze, ezek alapján kerestek érvényes diákigazolványra kedvezményeket kínáló partnereket.



Gulyás Tibor kiemelte, hogy a diákság részéről a szórakozással, a tanulmányi szolgáltatásokkal és az étkezéssel kapcsolatban voltak a legnagyobb elvárások, ezek esetében is a minőségi szolgáltatások megkeresésére törekedtek. Arra kérte a közgyűlésen jelenlévő mintegy 120 hallgatótársát, hogy a rendszer indulását követően folyamatosan jelezzenek vissza, mert ha valamely szerződött partner nem megfelelő minőségű szolgáltatást nyújt a diákoknak, akkor kikerül a rendszerből.



Az elnök megjegyezte, hogy a piaci kedvezmények mellett az állami és önkormányzati kedvezményeket nem ők szervezik, de így is fontos szerep jut a HÖOK-nak. A szervezet ugyanis folyamatosan küld visszajelzéseket a döntéshozóknak arról, hogy mely szolgáltatások népszerűek, illetve hol kell esetlegesen beavatkozni.



Gulyás Tibor szólt az általuk fejlesztett tehetségportál indulásáról is, amely jelenleg 98 százalékos készültségű. A kész felületet március végén mutatják be.



Mint mondta, az a céljuk, hogy a Kárpát-medencében élő tehetséges fiataloknak lehetőséget biztosítsanak más hallgatókkal, szakemberekkel vagy egy-egy céggel kapcsolat kialakítására. Az online felület szolgáltatásai között lesz bemutatkozási lehetőség, publikációs lehetőség, álláslehetőségek, ösztöndíjak, gyakorlati helyek meghirdetése.



Cser-Palkovics András (Fidesz) Székesfehérvár polgármestere köszöntőjében elmondta: a város rendkívül erős gazdasága nem fejlődhet tovább, ha a felsőoktatás nem fejlődik. Ennek érdekében sokat tesznek az oktatási feltételek javításáért, igyekeznek meghallgatni a diákságot, mint tették azt három hete az Országos Diákparlament esetében és ezúttal is.

MTI