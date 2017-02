Magyar színekben a Kárpát-medencei magyar birkózók

2017. február 26. 09:57

Tizenöt hónapja annak, hogy straté­giai megállapodást kötött a Magyar Birkózószövetség (MBSZ) és a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) azzal a céllal, hogy Kárpát-medencei szintű sporttevékenység révén erősítsék a nemzeti összetartozást.

A jövőben minden, magyar állampolgársággal rendelkező birkózó indulhat az országos bajnokságon, függetlenül attól, hogy hol (Erdélyben, a Felvidéken, a Délvidéken vagy a Kárpátalján) él. Ezt a törekvést pénteken közös sajtótájékoztatón erősítette meg Németh Szilárd, az MBSZ elnöke és Szász Jenő, az NSKI elnöke, azt az igényt megfogalmazva, hogy a szóban forgó sportolók akár világversenyeken is képviselhessék a magyar színeket, ha az egyéb feltételeknek megfelelnek.

A magyar birkózótársadalom száz százalékig a program mögött áll, s már a március 4-i felnőtt ob-n is tárt karokkal várjuk határon túli nemzettársainkat – hangsúlyozta Németh Szilárd, aki arról is beszélt, hogy Csepelen hamarosan felépül a Kozma István Birkózóakadémia épülete, s távlati célként a történelmi Magyarország 97 éve elcsatolt területein is működtetni akarják az akadémia „leányvállalatait”.

Szász Jenő hangsúlyozta, nem az a cél, hogy szülőföldjüket elhagyva, a tria­noni Magyarország területén folytassák sportpályafutásukat az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és délvidéki magyar fiatalok.

– Legyen Románia női kosárlabdabajnoka a Sepsiszentgyörgy, Szlovákia aranyérmese futballban a DAC, nyerjék sorra a szerb birkózóbajnokságokat a szabadkai magyar srácok, de a világversenyeken, Európa-bajnokságokon a magyar válogatottat erősítsék! A környékbeli országok birkózó­sportjában a szerbeknél a legerősebb a „magyar vonal”, mint az a Bálint Zoltánnal, a szerb szövetség közgyűlésének jelen lévő elnökével folytatott beszélgetésünkből is kiderült. A szerb birkózóválogatottak versenyzőinek legalább a fele magyar, a Nemes ikrek, Viktor és Máté világklasszisok, előbbi Eb-ezüstérmes, utóbbi az U23-as Európa-­bajnokság bronzérmese. A körülmények összehasonlíthatatlanul jobbak Magyarországon, az MBSZ sokkal többet tud nyújtani a birkózóknak, mint a szerb partnerszervezet. Szóval hosszú távon abszolút elképzelhetőnek tartom a vajdasági magyar sportolók szereplését világversenyeken a magyar nemzeti válogatottban – jegyezte meg.

Addig is: érdeklődéssel várjuk a jövő szombati kötöttfogású országos bajnokságot a Kruj Iván Sportcsarnokban.

