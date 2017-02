Kézilabda: magyar győzelmek a BL-ben

2017. február 26. 10:12

A Telekom Veszprém házigazdaként 31-25-re legyőzte a lengyel Wisla Plock együttesét a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 12. fordulójában, szombaton. A magyar bajnokcsapat ezt megelőzően november közepén tudott győzni hazai pályán a BL-ben.

Eredmény, férfi BL, csoportkör, 12. forduló, A csoport:

Telekom Veszprém-Orlen Wisla Plock (lengyel) 31-25 (18-14)

a Veszprém gólszerzői: Ilic 7, Nagy L. 6, Nilsson, Ugalde 5-5, Lékai 4, Gajic 2, Iváncsik G., Marguc 1-1

Nagy László, valamint a svéd Andreas Nilsson vezérletével remekül kezdett a Veszprém (6-4), de a lengyelek derekasan tartották magukat. Kiváló hatékonysággal lőttek a hazaiak, akik háromgólos előnynél (14-11) emberhátrányba kerültek, de Mikler Roland bravúros védéseinek köszönhetően átvészelték a kétperces időszakot. Pontosabb, hatékonyabb, gyors játékuknak köszönhetően a hajrában már öt (17-12), a szünetben pedig négy találattal vezettek a veszprémiek.

A második felvonás elején nyolc és fél percen keresztül nem dobott gólt a magyar csapat, ám ez nem volt komoly hatással a különbségre, ráadásul a folytatásban Momir Ilic vezérletével ismét az első félidőben látott eredményességgel kézilabdázott a házigazda (24-19). Szűk negyedórával a vége előtt felzárkózott a Wisla (24-22), ám a veszprémiek időben átlendültek a holtponton, és imponáló játékkal győztek.

A Plock legeredményesebb játékosa az orosz Dmitrij Zsitnyikov és a horvát Sime Ivic volt egyformán négy találattal.

A Veszprém csütörtökön, a svájci Kadetten Schaffhausen otthonában folytatja szereplését a BL csoportkörében.

A csoport állása: 1. Barcelona (spanyol) 20 pont/11 mérkőzés, 2. Paris Saint-Germain (francia) 18/11, 3. Telekom Veszprém 14/12, 4. Flensburg-Handewitt (német) 11/10 (274-256), 5. THW Kiel (német) 11/11 (281-283), 6. Wisla Plock 8/12, 7. Bjerringbro-Silkeborg (dán) 4/11, 8. Kadetten Schaffhausen (svájci) 2/10

Hat góllal győzött a Ferencváros

A Ferencváros 29-23-ra legyőzte a francia Metz csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája második csoportkörének negyedik fordulójában, szombaton.

Eredmény, női BL, 2. csoportkör, 4. forduló, 1. csoport:

FTC-Rail Cargo Hungaria - Metz (francia) 29-23 (15-10)



a Ferencváros gólszerzői: Schatzl, Szucsánszki 6-6, Zácsik, Lukács 4-4, Pena, Jovanovic 3-3, Kovacsics 2, Snelder 1



Öt és fél percet kellett várni az első ferencvárosi gólra, de mivel Bíró Blanka kiválóan védett, a franciák nem tudtak elhúzni (1-1). A hazaiak támadójátéka továbbra is akadozott, többször a kapufát találták el, Elek Gábor vezetőedző időkérését követően azonban javult a hatékonyságuk. A Metz hét percig nem szerzett gólt, az FTC viszont ebben az időszakban ötször is eredményes volt (10-6). Többen is kiegyensúlyozott, eredményes teljesítményt nyújtottak a ferencvárosiak közül, így a szünetben öt találattal vezettek (15-10).



Jól kezdte a második felvonást az FTC, de hétgólos előnynél megtört a lendülete, és a vendégek kellemetlen, nyitott védekezése miatt öt percig nem talált a hálóba. A folytatás viszont ismét remekül sikerült, a magyar együttes a hajrában magabiztosan kézilabdázott, szinte minden posztról eredményes volt, nyert 29-23-ra, és továbbra is százszázalékos a középdöntőben.



A Metz legeredményesebb játékosa Tamara Horacek volt hat góllal.



Az FTC jövő vasárnap Planéta Szimonetta együttese, a német Thüringer HC vendégeként folytatja szereplését a középdöntőben. A német bajnoki címvédő szombaton meglepetésre 26-24-re kikapott az orosz Asztrahanocska otthonában. A magyar jobbátlövő nem lépett pályára, mert egész héten fájlalta a térdét, és nem tudott edzeni.



A csoport állása: 1. Vardar Szkopje (macedón) 13 pont/7 mérkőzés) (219-180), 2. FTC-Rail Cargo Hungaria 13/8 (238-212), 3. Buducnost Podgorica (montenegrói) 8/7, 4. Metz 6/8, 5. Thüringer HC (német) 4/8, 6. Asztrahanocska (orosz) 2/8

Nagy fölénnyel nyert a Győr

A Győri Audi ETO KC 34-17-re győzött a szlovén Krim Mercator Ljubljana otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája második csoportkörének negyedik fordulójában, szombaton.

A győriek ezzel a sikerrel biztossá tették negyeddöntős szereplésüket.



Eredmény,

női BL, 2. csoportkör, 4. forduló, 2. csoport:

Krim Mercator Ljubljana (szlovén)-Győri Audi ETO KC 17-34 (10-18)



a Győr gólszerzői: Görbicz 10, Amorim 5, Bódi, Mörk, Elghaoui 4-4, Broch 3, Knedlikova, Hársfalvi, Groot, Puhalák 1-1



Az első perctől kezdve egyoldalú volt a találkozó. Bár a hazaiak szerezték az első gólt, a győriek gyorsan fordítottak, majd folyamatosan növelték előnyüket. Annak ellenére magabiztosan vezettek, hogy több ziccert is elhibáztak (6-12), és az első félidő második felében sem változott a játék képe.



A szünet után a szlovénok erejéből csak annyira futotta, hogy egy ideig tartani tudták a különbséget, ám az ötvenedik percben már tíz gól volt a két együttes között (16-26), ami a - nem kimondottan színvonalas - meccs végére még tovább nőtt.



A mezőny legjobbja Görbicz Anita volt, aki 11 lövésből tíz gólt szerzett. A hazaiak legeredményesebb játékosa Alja Koren négyszer talált be.



Az előző idényben BL-ezüstérmes győriek jövő vasárnap a dán Esbjerg csapatát fogadják a középdöntőben.



A csoport állása: 1. Győri Audi ETO 13 pont/8 mérkőzés, 2. Larvik (norvég) 10/8, 3. Midtjylland (dán) 8/7, 4. CSM Bucuresti (román) 7/8, 5. Krim Mercator Ljubljana 6/8, 6. Esbjerg (dán) 2/7



A csoportok első négy helyezettje jut a negyeddöntőbe.

mti