McMasternek nem tetszik az iszlám terrorizmus kifejezés

2017. február 26. 12:13

Herbert McMaster altábornagy, Trump elnök új nemzetbiztonsági főtanácsadója nem ért egyet az "iszlám terrorizmus" kifejezés használatával - számolt be az Amerika Hangja rádió szombati tudósításában.

A híradás szerint McMaster altábornagy még csütörtökön, a Nemzetbiztonsági Tanács munkatársainak tartott bemutatkozó megbeszélésén leszögezte, hogy "a radikális iszlám terrorizmus" kifejezés használata az Egyesült Államokat fenyegető terrorveszély leírására "kontraproduktív", azaz nemkívánatos hatást vált ki.



A főtanácsadó szerint azért helytelen e kifejezés használata, mert a terroristák "nem muszlimok". McMaster hangsúlyozta, ezzel a szóösszetétellel "egy egész vallást" bélyegeznek meg, és ő nem ért egyet ezzel. A stábülés után több munkatárs arról beszélt újságíróknak, hogy álláspontjával az altábornagy valószínűleg zavarba hozza a Fehér Ház néhány munkatársát, aki a terrorista fenyegetést vallási gyökerűnek ítéli meg.



McMaster álláspontja eltér Trump elnök - és a távozott nemzetbiztonsági főtanácsadó, Michael Flynn - álláspontjától. Ám nem lehetett ismeretlen az elnök és tanácsadói előtt sem. Az altábornagy ugyanis a washingtoni Nemzetvédelmi Egyetemen oktatva már korábban is kifejtette e véleményét. Három évvel ezelőtt, 2014-ben például - mint ahogyan ezt a jelölése után a FrontPage Magazine hírportál felidézte - az egyetem diákjainak tartott előadásában leszögezte: "az Iszlám Állam nem iszlám".



A munkatársaknak tartott csütörtöki megbeszélésen Herbert McMaster kitért más kérdésekre is, és a kiszivárgott információk szerint határozottan védelmébe vette a második világháború után kialakult rendet is, amelyet egyúttal a béke és a gazdasági felvirágzás biztosítékának is nevezett. Az értekezleten jelen lévő egyik munkatárs szerint a nemzetbiztonsági főtanácsadó egyértelművé tette, hogy Oroszországot az Egyesült Államok "ellenfelének" tartja.

MTI