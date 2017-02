A Trump-kormány nem kurtítja a nagy jóléti rendszereket

2017. február 26. 21:07

A Trump-kormányzat költségvetése nem fogja megnyirbálni a nagy jóléti rendszerekre szánt összeget, így az idősek egészségügyi ellátásának segítésére és a társadalombiztosításra szánt költségvetési pénzt - közölte vasárnap Steven Mnuchin amerikai pénzügyminiszter.

Mnuchin a Fox televíziónak adott nyilatkozatában fejtette ki a Trump-kormányzat első költségvetési javaslataira vonatkozó elképzeléseit. Ezek szerint a nagy jóléti rendszerekre (a társadalombiztosításra és az idősek egészségügyi ellátását segítő Medicare-re) rendelkezésre álló összegeket a kormányzat nem kurtítja meg.



A pénzügyminiszter elmondta, hogy a kedden az Unió állapotáról elhangzó első elnöki beszédében a kongresszusban Donald Trump kiemelten szól majd az adócsökkentési tervekről: a középosztályt segítő várható nagyszabású adócsökkentésről és az amerikai vállalatokat alacsonyabb adókkal versenyképessé tenni igyekvő elképzelésekről is.



Mnuchin az adócsökkentést a Trump-kormányzat gazdaságpolitikája egyik sarkalatos elemének nevezte. Kiemelte: az adócsökkentés a gazdaság megélénkülését hozza majd, ez pedig a jövedelmek gyarapodását eredményezi.



Nagyon határozottan hangsúlyozta, hogy a már "szerzett jogokat", tehát az érvényben lévő jóléti rendszereket semmiféle átalakítás nem éri. "Ezekhez nem nyúlunk most hozzá. Senki ne számítson arra, hogy ez a költségvetés része lesz" - fogalmazott.



A miniszter közölte azt is, hogy az adócsökkentési tervek kidolgozásakor a minisztérium szorosan együttműködik a kongresszus mindkét házának politikusaival.

MTI