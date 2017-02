Gálakoncerttel zárult vasárnap a Cziffra Fesztivál

2017. február 26. 21:47

Gálakoncerttel és díjkiosztó ünnepséggel zárult vasárnap a Cziffra Fesztivál a Zenekadémián.



A Cziffra György Fesztivál Tehetség-díjat Ránki Fülöp zongoraművész és Kállai Ernő hegedűművész, a Cziffra György Fesztivál Életműdíját Vásáry Tamás zongoraművész és Jakobi László csellóművész, hangversenyrendező vehette át Medveczky Ádám karmestertől és Balázs János zongoraművésztől, a fesztivál alapítójától.



A 18 év alattiaknak járó Ifjú Tehetség Díjat Kokics Dorina Fanni klarinétos érdemelte ki.



A Cziffra Fesztivál olyan alkalom, ami összeköti a múltat, a jelent és a jövőt - mondta Balog Zoltán, az emberi források minisztere az eseményen. Kiemelte: Cziffra György élete azt üzeni, hogy van út fölfelé, bármilyen mélyről is indul az ember és bármilyen mélyre születik, a kultúra, a zene fölemel. Hozzátette: a fesztivált alapító Balázs János abban is hasonlít Cziffra Györgyhöz, hogy keresi és támogatja a tehetséges fiatalokat.



A jövő azoké a fiataloké, akikben van tehetség és akiknek szintén meg kell találni az utat fölfelé - hangsúlyozta a miniszter. Kitért arra is, hogy Cziffra Györgyről szeretnék elnevezni azt az új kulturális központot Budapest VIII. kerületében, amely a roma kultúrának ad majd otthont.



Balázs János ünnepi beszédében azt hangsúlyozta, hogy Cziffra György kitartása és emberi magatartása példaértékű és követendő példa mindenki számára. A fesztivál kiemelten fontos feladatának nevezte a tehetségkutatást és a tehetséggondozást, hiszen Cziffra György is számos fiatal művészt indított el a pályán, bemutatkozási lehetőséget biztosítva számukra.





Emlékeztetett: a második alkalommal megvalósuló fesztivál idén már két helyszínen, a Zeneakadémián és a MOM Kulturális Központban várta a közönséget nyolc koncerttel.



Szólt arról is, hogy tervei szerint 2021-ben, Cziffra György születésének 100. jubileumán monumentális világ körüli fesztivállal adóznak a mester emléke előtt.



A hatnapos rendezvényen fellépett mások mellett Rost Andrea operaénekes, Fazil Say és Jandó Jenő zongoraművészek, a CZF Kamarazenekar, Lajkó Félix hegedűművész, Sárközy Lajos cigányzenekara és a Sárik Péter Trió, Freund Tamás Széchenyi-díjas neurobiológus előadást tartott.



A vasárnapi gálaesten Mischa Maisky csellóművész, a Liszt Ferenc Kamarazenekar és Balázs János zongoraművész Csajkovszkij, Bruch és Chopin műveit szólaltatta meg.







Az eseményen részt vett Áder János köztársasági elnök és felesége is.

MTI