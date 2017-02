Gulág-emlékév - Több filmet is készítettek a témában

2017. február 27. 10:32

A hétvégén befejeződött a Gulág-emlékév, de vannak még folyamatban lévő programok, több film is jelenik még meg a témában - mondta Kovács Emőke, a Gulág Emlékbizottság szakmai vezetője az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában.

A kormány a 2015-ös évet a 70 évvel ezelőtt a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévévé nyilvánította, majd az emlékévet 2017. február 25-éig meghosszabbította.



Kovács Emőke elmondta: ennek a témának hetven év után még "emlékezetpolitikája sem volt", így az emlékév első éve is az alapozásról szólt. Megkerestek túlélőket, hozzátartozókat, akik közül sokan most először tudtak beszélni a történtekről. A túlélőkkel készült dokumentumfilmek már készen vannak - tette hozzá.



Emellett készült még egy tévéjáték Sátán fattya címmel és egy nagyjátékfilm, az Örök tél címmel, amelynek a bemutatója 2018. február 25-én lesz - ismertette Kovács Emőke.



A Gulág Emlékbizottság szakmai vezetője kiemelte, hogy az emlékév keretében Magyarországon és a határon túl is számos rendezvényt, kiállítást, megemlékezést, szakmai konferenciát tartottak és számos emlékművet állították. Legutóbb vasárnap délután a Ferencvárosban avatták fel a málenkij robot Kárpát-medencei áldozatainak emléket állító emlékhelyet - idézte fel.

MTI